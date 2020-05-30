「他」與宋智孝爭執　坦言害怕：她一直在瞪我

韓國三月初因新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，多家電影院暫時停業，民眾也配合政府政策保持社交距離。而在五月初迎接多種節日，外出人潮逐漸增加，根據韓國電影委員會（KOFIC）的數據顯示，電影業一一恢復營業，由宋智孝、金武烈主演的《詭妹》也準備上映，院線上映廳數更達800影廳，成為韓國疫情趨緩後最大規模發行的電影。
《詭妹》由宋智孝、金武烈主演，故事講述建築師書振（金武烈 飾）的妻子因意外過世，而失蹤25年的妹妹宥珍（宋智孝 飾）卻出現，在宥珍回來後，家人們周遭開始發生許多怪事，覺得事有蹊蹺的書振在追查妹妹宥珍隱藏的祕密時，卻讓自己人生產生劇變，一切都與宥珍有關。
該電影呈現出緊張、懸疑又驚悚的氛圍，而在拍攝現場卻非常的歡樂。宋智孝表示，印象最深刻的一幕，是與金武烈的對手戲，她說：「劇中宥珍與書振彼此對立，其中一場重要的爭執戲在電影的最後登場，很苦惱該展現出什麼樣的情緒，因此不斷和導演討論，最後也順利完成了。」
金武烈則表示，兩人在戲中飾演懷疑彼此的兄妹，因此有很強烈的化學反應，他笑說：「也因為這樣在對戲的時候，總覺得智孝一直在瞪我，也沒有笑容。」同時稱讚宋智孝的好演技。《詭妹》6月5日在台上映。
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