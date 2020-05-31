梁正群魅力擄獲櫻花粉　邵雨薇殺魚模樣曝光

台日首度攜手製作的電視劇《路～台灣Express～》第一次演出日劇的梁正群在Twitter上被櫻花粉討論關注，「梁正群的英文跟笑容非常有魅力，視線表情等的演技也很棒」、「想多認識梁正群這個演員」、「梁正群是我的菜」。梁正群看到留言後表示「覺得受寵若驚！沒想到成為被搜尋的對象，日本網友還找出我以前戲劇的角色造型，截圖做成合圖，真的覺得很驚訝！」



▲梁正群因為外型正面陽光，個性謙恭有禮而容易被定型。（圖 / 公視提供） 梁正群2003年出道，因為外型正面陽光個性謙恭有禮而容易被定型，大部分飾演都是被發好人卡類型的角色，近年來梁正群力求突破，因為給大家既定形象的束縛，也讓他這次接演日劇非常興奮。梁正群說「今年對我來說真的是一個突破年，不管是正在拍的戲或已經拍完的戲劇，相信都可以讓大家看到跟過往不同面貌的我，也希望以後可以有更多跟國際團隊合作的機會。」



▲邵雨薇體驗殺魚。（圖 / 公視提供） 而邵雨薇在劇中放棄酒店工作回歸漁村的純樸生活，拍攝前邵雨薇特別跟漁村大姊們學了好一陣子，當天現場的魚是剝皮魚，這種魚沒有魚麟。邵雨薇說：「先在魚身體上劃一刀，關鍵是厚度一定要抓準，整片魚皮用力剝下來，再劃一刀將內臟清理出來。」邵雨薇說雖然不怕魚腥味與內臟，但「因為魚皮非常的厚，手抓著魚的觸感有如砂紙很不習慣。」正式拍攝時，導演也特別讚許她：「駕輕就熟，完全看不出是個漁村新手。」



