張柏芝公開「小兒子長相」　破解生父之謎

與前夫謝霆鋒育有兩子，但前年年底她突然宣佈祕密產子，而且幼子隨她姓張，取名為張禮承（Marcus），但其生父身份卻一直成謎，而

Marcus的長相也被保密，日前更傳出Marcus

Marcus的

張柏芝育有3子，大兒子謝振軒（Lucas）、二兒子謝振南（Quintus），以及前年11月出世的小兒子張禮承（Marcus）。轉眼Marcus已經1歲半，不過他的生父是誰仍然是個謎，而張柏芝也極少讓Marcus的正面模樣曝光，最多是側面或以圖案遮臉，而之前她分享與3子的合照，Marcus的一頭金髮，令網友猜測他的生父是外國人。

▲這張照片，Marcus（左）的金色頭髮，令網友猜測他的生父是外國人。（圖／張柏芝IG）

推翻了「混血兒」之說，令網友又重新開始猜測，

▲Marcus正面長相曝光。（圖／張柏芝IG）

而張柏芝則在多次訪問中，曾提及對小孩的喜愛，覺得人生一定要生小孩才圓滿，甚至半開玩笑說：「所以我就繼續生下去，等他們長大了又生一個。當然這是不可能的事，但我真的很喜歡小朋友。」

女星張柏芝是混血兒，爸爸是英籍型男工程師，直到昨（30）日，張柏芝於IG以短片公開清晰正面長相，答案終於揭曉。但在短片中，只見Marcus坐在玩具車上玩得非常開心，當他跑向媽媽張柏芝的時候，正面也跟著曝光，這時Marcus的髮色較深，已經不是金色，五官輪廓像亞洲人更甚於歐洲人，非常可愛，也Marcus的生父之誰？