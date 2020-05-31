他找吳彥祖演《賭王傳》　何鴻燊家族憤怒開轟

享耆壽

▲伍仕賢曾拍攝《形影不離》。（圖／伍仕賢微博）

但當這個消息曝光之後，有港媒指出何家對此事極度不滿，因為

在賭王離世不久，又沒有跟何家協商下，便表示要開拍電影，不僅對先人不尊重而且居心叵測，何家更強調，不會容許任何電影或電視，未經他們同意或授權下開拍有關賭王的生平。

▲伍仕賢認為吳彥祖長得很像何鴻燊。（圖／伍仕賢微博）

就在網友議論紛紛

前幾天我在網上看到

先生年輕時的照片，就發了個微博表示吳彥祖適合演賭王傳，因為很像年輕時的他，結果被某些不負責任的香港媒體斷章取義，說成是一部我正在籌備拍攝中的電影。在此聲明：我們從來就沒有計畫要拍這部電影。請某些香港媒體實事求是，別再瞎編亂造，以免讓一些人誤會了

「澳門賭王」何鴻燊於26日逝世，98歲，但美籍華人導演伍仕賢，卻馬上就在27日發文，公開表示計畫拍攝電影《賭王傳》，更想邀請吳彥祖演出賭王，引發何家的不滿。伍仕賢2001年自編自導電影劇情短片《車四十四》，獲得威尼斯影展評審特別獎；2005年他自編自導的《獨自等待》，由夏雨、李冰冰領銜主演，周潤發等影星還友情客串。2012年，他又和吳彥祖合作拍攝大陸電影《形影不離》，更邀到凱文史貝西一起演出。可是，伍仕賢在27日於微博的發言卻引發議論，他上傳了一張「賭王」何鴻燊年輕時的照片，以及一張吳彥祖的照片作對比，更留言兼tag吳彥祖說：「來吧，咱們哪天一起拍個賭王傳電影吧」，伍仕賢更自爆，自己初中是在澳門上學的。伍仕賢之際，伍仕賢今（31）日終於在微博再度留言表示：「何鴻燊」。