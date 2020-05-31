《若是一個人》謝瓊煖展現影后演技　一招幫助宋柏緯入戲

《若是一個人》今（31）日晚間將首播第七集，以「你是不是一個人長大的？」為主題，將更深刻描繪宋柏緯與母親謝瓊煖兩人難解的母子心結。在上週第六集劇中，孫可芳一個人跑去開子宮肌瘤的手術，竟意外和謝瓊煖同住一間病房，宋柏緯間接知道了那個曾經拋棄他的母親，目前罹患癌症病重的消息。



▲宋柏緯（右）埋怨媽媽。（圖 / 華視提供） 《若是一個人》是宋柏緯與謝瓊煖兩人首度正式合作，宋柏緯表示，在拍攝很多情緒戲的時候，瓊煖姐都給了他很多幫助，甚至是沒有她的戲份時，還願意在一旁幫他唸口白，幫助他融入劇情中，宋柏緯說：「我聽到瓊煖姐的聲音更是一秒入戲」，透露瓊煖姐的聲音太有情感了，超級開心和她合作。謝瓊煖則是讚賞宋柏緯說：「我覺得他很認真，知道可以用什麼方法幫助自己入戲，也很努力在念台語」，她也透露很高興參與這次演出，她笑說：「其實也很想要每天都來，但是沒有那麼多的戲」。



▲謝瓊煖（右）在兒子小時候沒有好好照顧他。（圖 / 華視提供）

謝瓊煖在《若是一個人》中演技大爆發，面對劇中「小志明」，時而展現冷漠，時而流露出媽媽關愛的眼神，情緒完全轉換自如，為了呈現這個渴望被愛的角色，導演杜政哲特別情商《天堂的微笑》導演姜瑞智，和演員楊忠穎分別客串戲中的兩個男友。謝瓊煖不僅要撒嬌和姜瑞智上演親吻戲碼，畫面一轉在她看到戲中兒子陳玄家被楊忠穎家暴，又要展現母愛強勢護兒，演技精湛完全展現金鐘獎得主的實力。



▲謝瓊煖（中）在劇中有許多男人。（圖 / 華視提供）