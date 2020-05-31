《青春有你2》劉雨昕奪冠　女團「THE9」正式出道

愛奇藝自製選秀節目《青春有你2》30日晚間8點舉辦「最終舞台成團之夜」直播，最終排名出爐，由劉雨昕、虞書欣、許佳琪、喻言、謝可寅、安崎、趙小棠、孔雪兒和陸柯燃拿下前9名，獲得女團出道資格，這9位女孩將組成女團「THE9」進行活動。



▲劉雨昕奪下《青春有你2》冠軍。（圖／愛奇藝台灣站） 劉雨昕、虞書欣的「C位之爭」一直都是觀眾的一大看點，在前面6次排名都是由個性可愛、直率的虞書欣坐穩第1，劉雨昕則是在後期憑藉帥氣、破格的演出直追。此次最終排名，劉雨昕以最高票數1735萬票拿下第一名成為女團C位，與第2名虞書欣差距4百多萬票。





劉雨昕在發表感想時也哭了出來：「只要堅持，不管多遠都能到達，我們都做到了，這個夏天沒有留下遺憾。」除此之外，劉雨昕也得到海外評選最受歡迎的殊榮，更見證到他的高人氣。而虞書欣也感性地替自己澄清：「我不是小公主，我只是一個普通女孩子，愛唱歌愛表演的女孩。」為了證明自己的演唱實力，現場還清唱了2句，俏皮地感謝大家：「我證明了，謝謝大家！」，可愛的表現讓LISA露出欣慰的表情不斷替虞書欣拍手。



▲《青春有你2》謝娜大秀舞技。（圖／愛奇藝台灣站） 為了此次《青春有你2》最終舞台成團之夜，節目請到謝娜與青春製作人蔡徐坤搭檔主持和觀眾一同見證九名出道位的誕生。直播一開場，謝娜就為觀眾帶來驚喜，她穿上訓練生制服混入百名訓練生中，一起表演主題曲〈YES！OK！〉，雖然已是2個孩子的媽媽，但跟著訓練生們一同跳舞的謝娜絲毫不遜色，舞蹈不馬虎、渾身散發青春洋溢氣息。



