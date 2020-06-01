舊愛許光漢攜老婆產檢　田馥甄伸援手「轉身秒淚崩」

田馥甄在年初推出單曲〈懸日〉，無奈疫情影響讓宣傳延後，一直到今（1）日稍早，該曲MV終於在田馥甄

田馥甄未曾與許光漢合作過，但她透露，看過電影《陽光普照》後，對方的演出讓她印象深刻，對於此次合作，田馥甄表示：「因為我們很專業呀，跟光漢演戲可以讓自己年輕

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歲！」許光漢也相當興奮能參與這次

MV

演出，打趣說：「很開心！從小就聽她的歌長大！」

▲田馥甄（右）在MV中，與許光漢有精彩對手戲。（圖／何樂音樂提供）

▲田馥甄在〈懸日〉MV中，扮演婦產科醫生。（圖／何樂音樂提供）

▲〈懸日〉MV中，田馥甄（左）扮演的婦產科醫生，舊愛是許光漢（右）。（圖／何樂音樂提供）

YouTube官方頻道上線。驚喜的是，這回田馥甄親自擔綱女主角演出，鮮少在MV出演的她，化身成月子中心的婦產科醫師，與舊愛上演超虐心情節。MV中，飾演田馥甄舊愛的是，因為演出戲劇《想見你》爆紅的許光漢，許光漢也坦言，「一開始的確不敢看她，後來比較熟就發現姐很容易親近，度過一個愉快的下午」，而他空檔時更不忘開撩，特別在田馥甄手上吹氣，解釋這叫做「我在乎你」幽默互動。MV裡，田馥甄、許光漢從原本是一對感情甜蜜的學生，可惜感情隨著出社會後逝去，如今男方擁有幸福家庭，對比男方體貼地陪伴老婆來產檢，並交託給田馥甄照料，雙方的內心兩樣情。而MV有一幕超揪心，是一場田馥甄的獨角戲，她手上拿著精心挑選的嬰兒口水巾，原想送上祝福，最終卻還是送不出去，無奈又心酸的情緒，透過她流下的淚水，更顯虐心。