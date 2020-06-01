疫情來亂！看不見天王天后　「hito流行音樂獎」忍痛取消

音樂盛事之一的「hito流行音樂獎頒獎典禮」，每年都會在6月舉辦，今年初爆發疫情時，主辦單位都還是持觀望狀態，而在今（1）日稍早，主辦單位Hit FM於官網公布今年的「hito流行音樂獎頒獎典禮」確定取消了。
「hito流行音樂獎頒獎典禮」的主辦方Hit FM在官網公布：「今年因新型冠狀病毒疫情影響，為顧及大眾、表演者及所有工作人員的健康，經反覆評估討論後，Hit Fm聯播網決定忍痛取消今年的頒獎典禮，得獎名單將於六月底揭曉。」
完整全文如下：
每年六月，大家最期待的華語樂壇盛事-hito流行音樂獎頒獎典禮，總是如火如荼的進行著。
今年因新型冠狀病毒疫情影響，為顧及大眾、表演者及所有工作人員的健康，經反覆評估討論後，Hit Fm聯播網決定忍痛取消今年的頒獎典禮，得獎名單將於六月底揭曉。
在此感謝大家的理解與支持，希望疫情早日結束，我們約好明年再見，Hit Fm聯播網將繼續用好音樂陪伴大家！
願大家健康、平安。
Hit Fm聯播網全體工作人員敬上
ps. 已有抽中2020hito流行音樂獎入場門票的聽眾，我們將另行發送簡訊通知相關注意事項，還請耐心等候。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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