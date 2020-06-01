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疫情來亂！看不見天王天后　「hito流行音樂獎」忍痛取消

記者吳雨婕/綜合報導-2020-06-01 15:43:30
▲往年hito流行音樂獎頒獎典禮都會有許多天王、天后參與，今年因為新冠肺炎疫情攪局，宣布取消。（圖／NOWnews攝影中心, 2019.06.02）
音樂盛事之一的「hito流行音樂獎頒獎典禮」，每年都會在6月舉辦，今年初爆發疫情時，主辦單位都還是持觀望狀態，而在今（1）日稍早，主辦單位Hit FM於官網公布今年的「hito流行音樂獎頒獎典禮」確定取消了。

「hito流行音樂獎頒獎典禮」的主辦方Hit FM在官網公布：「今年因新型冠狀病毒疫情影響，為顧及大眾、表演者及所有工作人員的健康，經反覆評估討論後，Hit Fm聯播網決定忍痛取消今年的頒獎典禮，得獎名單將於六月底揭曉。」

▲「hito流行音樂獎頒獎典禮」宣布取消。（圖／翻攝Hit
▲「hito流行音樂獎頒獎典禮」宣布取消。（圖／翻攝Hit Fm臉書）
▲「hito流行音樂獎頒獎典禮」宣布取消。（圖／翻攝Hit
▲今年的「hito流行音樂獎頒獎典禮」確定取消，得獎名單將於6月底揭曉。（圖／翻攝Hit Fm臉書）
 

完整全文如下：

每年六月，大家最期待的華語樂壇盛事-hito流行音樂獎頒獎典禮，總是如火如荼的進行著。

今年因新型冠狀病毒疫情影響，為顧及大眾、表演者及所有工作人員的健康，經反覆評估討論後，Hit Fm聯播網決定忍痛取消今年的頒獎典禮，得獎名單將於六月底揭曉。

在此感謝大家的理解與支持，希望疫情早日結束，我們約好明年再見，Hit Fm聯播網將繼續用好音樂陪伴大家！

願大家健康、平安。

Hit Fm聯播網全體工作人員敬上

ps. 已有抽中2020hito流行音樂獎入場門票的聽眾，我們將另行發送簡訊通知相關注意事項，還請耐心等候。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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