男星展現手臂肌肉線條　薛仕凌貼上去露出「好基情」

八點檔《生生世世》探討家庭議題面向多元，劇中飾演林嘉俐兒子的薛仕凌角色陰柔、斯文富有藝術氣息，和飾演「學霸」的方大緯是好兄弟兩人經常膩在一起，上周五播出收視最高點1.82，落在薛仕凌和方大緯兩人打籃球的橋段。



▲方大緯、薛仕凌（右）拍攝當下非常冷。（圖 / 台視提供） 而本周兩位大男孩也將上演清涼的戲水戲，劇組特地一大清早至宜蘭深山取景，薛仕凌笑著表示：「第一次在溪邊拍戲很開心，因為接了時代劇就有機會到平常比較少去的地方」。方大緯下水時還特別脫掉上衣，露出結實手臂肌肉大秀身材，展現在劇中陽剛的男子氣概，薛仕凌為了貼近角色特地瘦身6公斤，下水之後瘦弱的身形更加凸顯，和身材壯碩的方大緯形成強烈對比。



▲方大緯、薛仕凌（左）現場玩起水槍。（圖 / 台視提供） 看似消暑的戲碼兩人卻吃足苦頭，因拍攝當時是2月，雖然晴空萬里但山林裡的水溫仍然相當冰涼，兩個大男生下水之後不斷自我催眠：「一點也不冷」，方大緯敵不過冰水襲擊最後還是凍到嘴唇發紫、全身不自覺發抖。為了這場戲犧牲色相的方大緯力求完美呈現，只喝了一杯高蛋白當早餐就撐到下午，他苦笑說：「沒辦法，怕等等泡水肚子凸凸的不好看」，只好趁空在一旁做伏地挺身轉移注意力，順便讓胸肌快速結實。拍攝結束後兩人還打起水仗，用水槍互射對方，薛仕凌調皮的猛將水往方大緯嘴裡灌，讓對方差點招架不住，薛仕凌大笑表示：「誰叫他嘴巴一直打開！」



