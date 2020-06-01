專訪／《夫婦》韓素希淚崩：不捨與他分手　當小三盡孝道

▲韓素希接受《NOWnews今日新聞》專訪。（圖／9ato Entertainment提供）

▲▼2017年出道的韓素希拍過《重逢的世界》（左起）《金錢之花》、《百日的郎君》、《玉蘭麵屋》、《Abyss》等劇，直到出演《夫婦的世界》爆紅。（圖／愛奇藝台灣站、MBC、KBS、tvN）

▲韓素希因為當小三，被朋友跟家人罵超慘。（圖／9ato Entertainment提供）

▲韓素希殺青淚灑片場，不捨跟大家分開。（圖／JTBC Drama YouTube）

▲韓素希看到奶奶以她為榮感到開心。（圖／9ato Entertainment提供）

韓25歲演員韓素希因出演《夫婦的世界》小三「呂多景」爆紅，她下戲後約超過50家媒體爭相採訪，仍抽空接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露印象深刻的成名滋味，除了走在路上被認出，奶奶常去的醫院護理師們每週都在討論劇情，下班後一天還收到至少50封罵她的簡訊，表示：「真的是很有趣。」韓素希2017年拍攝《重逢的世界》出道，儘管長得美，3年期間知名度卻普普，直到合作金喜愛、朴海俊出演《夫婦的世界》後大爆紅。劇中她厚顏無恥介入金喜愛、朴海俊的家庭，更到正宮的醫院挑釁，要金喜愛幫她「宣布懷孕」，最後搶人成功與朴海俊結婚，獲封「最美小三」稱號。《夫婦的世界》因劇情寫實，不少年輕女性看完後都撂狠話「不結婚了」，問起韓素希的想法，她說以前只覺得「要相愛才能結婚」，但透過作品才發現「原來不是這樣」，坦言拍攝時也曾想過：「我好像不能結婚了耶？」承認有被劇情影響，所以呼籲廣大女性說：「我覺得兩人之間一定要有信任跟責任感才可以！（指結婚）」韓素希因為當小三知名度大增，透露最印象深刻的「成名滋味」，就是走在路上終於被認出，她說：「當然非常感謝大家的喜愛，生活上最大的變化應該是很多人認出我來吧。在此之前，可以就這樣四處在路上走動，但不久前去林蔭道的時候，明明戴著口罩，還是被認出來了，真的感到很神奇！」她也提到自己在劇中破壞別人家庭時，被奶奶、家人與朋友罵超慘，回憶殺青那天下班後，立刻收到50多封訊息，笑說：「裡面全都在罵人！」而奶奶常去的醫院，護理師也是《夫婦》忠實觀眾，奶奶因此非常驕傲，韓素希就表示：「雖然微不足道，但似乎也盡到了孝道，感覺很好。」韓素希是該劇第一個殺青的演員，當時導演喊卡後，她竟激動落淚，問起引起情緒潰堤的關鍵，她只是因為捨不得「分手」，「首先想到的是『這部巨作結束了』，真的拍了很長一段時間，和已經產生感情的前輩們、工作人員們分開感到非常捨不得」，因為拍攝現場的氣氛佳，已跟劇組同業變成家人，所以想到要離別覺得可惜，才會忍不住流淚。《夫婦的世界》完結篇以28.4％收視率打敗《天空之城》坐上有線電視的冠軍寶座，更獲得第56屆《百想藝術大獎》提名「最佳導演」、「最佳女演員」、「最佳男配角」、「最佳女新人」等四獎項，這也是韓素希出道3年首次出席影視頒獎典禮，她將與《機智醫生生活》田美都、《浪漫的體質》全汝彬、《謗法》鄭知蘇、《梨泰院Class》金多美等人角逐「最佳女新人」，獎落誰家備受期待。《夫婦的世界》全16集、2特輯皆在愛奇藝台灣站獨家播出。