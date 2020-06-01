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坤達進入角色難下戲　回家一行為惹怒柯佳嬿：你有聽到嗎

記者薛羽彤/綜合報導-2020-06-01 18:32:43
▲《姊妹們 追吧》將於華視播出。（圖 / 華視提供）
《姊妹們 追吧》今（1）日舉辦媒體餐敘，演員坤達、小8（張允曦、洪都拉斯、章廣辰、劉宇珊皆出席，編劇謝育秀透露，劇中講述女人的故事，片場坤達與其中一位女演員最好，竟然是飾演小8女兒的吳以涵，兩人還會在片場一起玩動物森友會，也是差了26歲的忘年之交。

▲坤達（左）、小8在劇中配一對。（圖
▲坤達（左）、小8在劇中配一對。（圖 / 華視提供）
坤達在劇中飾演男主角趙士齊，是位刀子口豆腐心的主管，在劇中總是板著一張臉沒什麼笑容，加上劇中很多用OS內心話帶過，他透露由於專心進入角色，有時候下戲也很難脫離，在家老婆柯佳嬿問他問題，他笑說：「可能我內心已經回答完了」，加上自己也以為回答過了，長久得不到回應的柯佳嬿無奈：「我剛說的你有聽到吧」，他才意識到自己還沒回答老婆的問題，一秒惹怒柯佳嬿。

男女主角坤達、小8在劇中鮮少親密戲，但劇中的小劇場模仿《愛的迫降》演出床戲一小段戲碼，坤達透露，原本是親熱戲，戲劇經驗不多的小8，用錯眼神變得銳利，讓他嚇傻：「妳是要殺我嗎」，更心想這是在演鬼片吧。

▲坤達透露回家有時無法下戲。（圖
▲坤達透露回家有時無法下戲。（圖 / 華視提供）
而章廣飾演洪都拉斯、柯淑勤的兒子，跟資深演員對戲章廣壓力頗大，加上一家人話超多，洪都拉斯更是全劇的台詞王，「每天晚上背到快死掉」。章廣透露有時柯淑勤落詞，他先急忙向柯淑勤下跪道歉：「對不起我沒有背到（柯淑勤的台詞）」，而全部人等洪都拉斯梳化時，他也會替「爸爸」道歉，相當逗趣。

▲章廣臣飾演洪都拉斯、柯淑勤的兒子。（圖
▲章廣飾演洪都拉斯、柯淑勤的兒子。（圖 / 華視提供）
洪都拉斯在劇中跟阿喜有親密戲，阿喜有目的接近洪都拉斯，且都叫他「偉偉哥哥」，想盡辦法從他身上得到利益。洪都拉斯說拍親密戲時，雖然阿喜戲劇經驗不多，但自己更緊張，回家老婆也會學阿喜酸他：「偉偉哥哥，你是什麼心情啊」，展現夫妻情趣。而阿喜的演技也獲得洪都拉斯、柯淑勤肯定：「她是可以演戲的。」《姊妹們  追吧》將於6月8日起，周一至周四晚間八點於華視播出，一次播出兩集。

▲洪都拉斯演親密戲被老婆酸。（圖
▲洪都拉斯演親密戲被老婆酸。（圖 / 華視提供）
 

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