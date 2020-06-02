網友票選的「最佳星座CP組合」曝！一拍即合根本天生一對

「我和某某某到底適不適合呢？」這是很多人都會有的疑問，而近日《星座好朋友》就曝光一份調查，內容就是

網友票選的 6 大「最佳星座 CP 組合」，這些星座在一起一拍即合，能夠愛的長長久久，趕快來看看誰是你的「天生一對」吧！

水瓶座的人思緒靈活，總是對任何事情都抱持著一股好好奇心，並且善於分析各種事情，也特別喜歡結交新朋友，人緣極好。而天秤座同樣也是身邊朋友非常多，善於交際，就算到了新環境，也總是能快速地和身邊的人熟起來，受人歡迎！這兩個人緣好的人自然很容易同性相吸，他們都對對方的能力十分佩服，且水瓶座的善於分和獨特想法，是能夠幫助天秤解決選擇障礙的好伴侶。

金牛座和魔羯座的人都是土象的，這兩個人的個性都是比較成熟穩重，對待感情也比較保守、慢熱。很多人受不了他們的慢步調，總是半途而廢，無法跟他們一起走到最後，也覺得這兩人的個性太無聊沉悶，最終禁不住考驗而離開他們。但這兩人在一起時，這些問題便迎刃而解，他們知道彼此需要的是什麼，也能尊重對方的想法和步調，兩然一旦在一起，不只能成為心靈伴侶，也能是生活上的好夥伴。

雙魚座和天蠍座的人，完全可以說是星座上的絕配。這兩星座都是水象的人，情感細膩、敢愛敢恨，情感特別豐富。他們一但談起戀愛，那專注度絕對是無人能比的，這兩人都是特別願意為自己心愛的對象付出的人，在一起總是能愛得轟轟烈烈。雙魚喜歡浪漫，天蠍便能為雙魚摘來天上的星星；天蠍要全心全意的愛，雙魚也毫無保留的愛著天蠍，這兩人的愛都是濃烈專一，並且最令人羨慕。

雙子座和巨蟹座乍看之下應該是八竿子打不著的兩人，不過其實他們的速配指數比你想像得還要高出很多！雙子座的人愛搞怪、喜歡新鮮感，而巨蟹在他們身邊就像避風港一樣，能帶給他們平靜和穩定，雙子也總是有辦法能安撫巨蟹的不安。巨蟹本身是個自卑感較重的星座，他們和雙子在一起時，能夠自在又放心。

同屬火象星座，兩人都是熱情如火，個性相近的他們有很多共通點，總是一相遇就能一拍即合。他們的戀情發展快速而濃烈，總是能夠一起瘋、一起玩，

感情甜蜜又熱烈，是非常耀眼的一對！不過，牡羊的人佔有慾比較強一點，射手若是太不懂得避嫌，可能會惹怒牡羊喔！

獅子和處女是能夠互相幫助、互相扶持的一對。獅子能力強是眾所皆知的事，但獅子專注的地方都是大方向，小細節反而容易忽略，而處女正好是細節魔人，任何小細節都逃不過處女的法眼，他們能幫助獅子彌補那些他們遺漏的小細節，讓獅子更容易獲得成功。（編輯：許苡晴）