宥勝激將蕾媽「消失在小孩面前」　她哭吼曝不願開刀原因

「冒險王」宥勝日前帶老婆小嫻（蕾媽）、女兒蕾蕾、兒子剴剴搬離租屋處，一家四口住進露營車，過程用影像記錄，猶如真人實境秀。最新釋出的影片，蕾媽拒絕開刀治療心臟病，宥勝一怒之下問：「如果去蘭嶼，急救來不及死掉在小孩面前，妳O不OK？」夫妻倆深夜長談針鋒相對，蕾媽一度在鏡頭前淚崩。
蕾媽向宥勝表明「暫時不會去做」心臟手術，對此，宥勝完全無法接受，不解醫生都說「再晚一點來妳就掛了」為何還不願動刀，蕾媽則認為控制好情緒症狀就不會發作，眼看老婆如此固執，宥勝終於說重話：「如果去蘭嶼，結果急救來不及，死掉在小孩面前，妳O不OK？妳OK就不用做！」
宥勝話才說完，蕾媽哽咽反問：「那你怎麼知道去手術不會死掉」、「哪個醫生可以跟你保證」、「專業也有可能有問題」，最後更淚水決堤、提高音量說：「誰會知道自己進去會有出不來的那一刻，今天是你，你會選擇陪在小孩身邊，還是去動一個未知的東西？」
事後兩人徵詢兩位心臟科醫師意見後，蕾媽態度竟出現大轉變，她答應宥勝會接受心臟手術，而宥勝在寬心之餘，卻對老婆點頭的原因感到又氣又好笑，「因為剛剛醫生給我的回答，讓我覺得滿安心的。」一旁的宥勝忍不住吐槽：「如果要找醫生要找帥的！」（編輯：楊穎軒）
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