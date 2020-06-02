影／晨間氣象主播長太正　仔細看竟是「TWICE成員」！

南韓女團TWICE昨發行新專輯《MORE & MORE》回歸樂壇，9成員展開一連串宣傳活動，除了上廣播、直播及音樂節目，今（2日）多賢也到JTBC新聞台播報氣象，在主播的協助下完整傳達韓國北、中、南地區的氣候。
多賢今早8點幫《JTBC News》播報氣象，主播以一問一答的方式協助她，若多賢漏掉資訊則隨即補充。畫面上多賢明顯緊張，在報導全州、大邱氣溫時吃螺絲，主播一旁給予鼓勵，稱讚她表現很好；多賢也提到首爾週末氣溫將升至30度，天氣炎熱導致戴口罩不舒服，但不方便也不能忘記戴口罩，要大家注意健康。
她隨後接受主播訪問，表示做過很多直播，但以LIVE方式播氣象是第一次，所以非常緊張，更以上一個作品〈Feel Special〉自己Rap的部分，表現另類的氣象播報。多賢也說，現在因疫情關係不能與粉絲面對面，所以準備很多驚喜內容，會逐一在社群網站與歌迷分享。
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