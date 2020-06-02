不知博恩沒買《CHINA》版權　音樂人重批：大膽和無知

▲博恩團隊翻玩《CHINA》踢到鐵板。（圖／博恩臉書）

尊重著作權不是只建立在法律層面，而是道德上，「

▲許常德全文。（圖／許常德臉書）

劉樂妍頌揚大陸的《CHINA》MV令人發噱，知名YouTuber博恩重新填詞改編為《CHINA》，但旋律、編曲、MV拍攝手法幾乎同步複製，該曲創作者吳健成今（2日）早在臉書發聲明，要求博恩停止侵權。對此，資深音樂人許常德詫異表示：「我還以為有購買作曲者的版權，竟然這麼大膽和無知。」呼籲博恩團隊盡速道歉止血。稍早許常德發文談博恩二創被控侵權一事，他說無關政治立場，博恩應該就侵害著作權的行為正式回應作曲人，「不然政治就凌駕一切了，那真的讓人沮喪，以後誰要好好創作？」許常德以自身經驗為例，透露當時替蘇慧倫的代表作《檸檬樹》填中文歌詞，但版稅收益仍屬於英文詞的作者，自己只能拿作詞費；對於有人說沒發行CD就不算，他解釋：「放到youtube的分潤就是收益。」先前許常德以為博恩團隊有向作曲者購買《CHINA》的版權，今聽聞作者發聲明控訴，他頗為訝異，忍不住批：「竟然這麼大膽和無知，如果這件侵權的事還要扯到政治，真的是賠上台灣的形象，趕快道歉和好好處理才是，真的好沮喪。」許常德隨後又發文強調，尊重原創的高度越高，才是台灣之福，不要以為沒有犯法，就是合理，我希望留言者不要扯到政治，音樂很純粹，應該好好保護。」（編輯：楊穎軒）