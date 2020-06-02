38歲宋智孝談「結婚進度」脫口超幸福　還狂瘦7公斤！

韓片《詭妹》因新型冠狀病毒肺炎關係延期上映2次，終於將在4、5日分別在韓、台灣上映，主演宋智孝今（2日）接受韓媒專訪，聊到片中角色與《Running Man》給人的歡樂形象大不同，是演員生涯全新挑戰，為此減重7公斤，塑造「暗黑」的詭異模樣。
宋智孝表示很喜歡劇本，她說：「因為這與我之前的角色形象完全不一樣，很吸引人！」也因為過去沒嘗試過「暗黑」的角色，所以無論如何都要出演。她為了演好陰沉的「宥珍」，決定減肥改變外表，堅持下班後跑10公里之外，晚上6點過後不進食，成功瘦下7公斤，但因為年紀關係吃什麼都會胖，所以復胖速度也很快。
今年將39歲的她，眼看年紀要邁入4開頭，常被問到組織家庭的問題，但仍沒想婚的念頭，宋智孝說：「現在連自己的身體都很難照顧，但我很滿意現在的生活，雖然不知道改變我生活的人何時出現，可是我現在很幸福，跟家人、小狗一起真生活真的很幸福。」
對於是否會因為在綜藝節目《Running Man》中的形象而感到壓力，宋智孝曾表示：「壓力其實滿大的，我給大眾的印象似乎是很有親和力、綜藝形象強烈，所以很擔心在比較嚴肅的題材中，會不會因為我而讓這部作品變得有點違和。」但她也因為30歲開始就跟《Running Man》的成員相處，一起走過10年歲月，現在大家是自己人生不可或缺的夥伴。
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