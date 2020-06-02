張立昂獲選網友心中總裁老公　一句話讓她臉紅心跳

偶像劇《浪漫輸給你》是一部浪漫極致的「穿書」偶像劇。張立昂在劇中飾演霸道總裁，電視台票選出網友心中的總裁老公，以及最想擁抱的國民男友，還有最想體驗偶像劇中的浪漫情節。目前已近一萬五千人參與投票，票選結至目前觀眾心目中「總裁老公」前三名分別為張立昂、禾浩辰及胡宇威；「國民男友票選」則是連晨翔、吳思賢及羅宏正。



▲連晨翔在劇中守護宋芸樺。（圖 / 三立提供） 張立昂獲觀眾心中總裁老公第一名，他笑說戲歸戲，自己的個性卻是很多面向的，比如說在工作上，或是在比較偏執的時候，可能是跟霸道總裁的個性是蠻符合的，但私下才會展現比較活潑比較孩子氣的一面，如果交女友也有霸道一面，特別是她健康跟安全著想，會很自然就變成大男人起來，笑說：「是為她們好。」



▲宋芸樺（右）也感受到張立昂霸道一面。（圖 / 三立提供） 而這次為戲演出霸道總裁樣，張立昂拍攝跳車戲還在柏油路上滾，並對著宋芸樺說：「妳就躺在我的身上，窩在我的身體裡面，這樣就不會受傷。」還要她手不能伸出去，那個瞬間張立昂展現霸道一面，連宋芸樺都感受到。



▲連晨翔為國民男友。（圖 / 三立提供） 連晨翔第一次參與華劇演出，在「國民男友票選」目前仍暫居第一，在《浪漫輸給你》劇中是十足守護暖男，守護著宋芸樺，他笑說拿下票選第一名覺得超級開心也很意外。其實連晨翔從小到大遇到喜歡的女生，都會用默默守護這種方式，他憶起記得高中的時候，很喜歡一個女生，天天騎一個小時的車去她家，可能只是送個早餐或是點心，只要是能跟她講講話都覺得好開心，「那時真的騎好遠，有夠遠。」



