平民巨星／11歲舞后奪首周冠軍　選手見巫啟賢激動淚崩

遊戲橘子、十全娛樂共同打造的新型態選秀節目《平民巨星》於6月6日在《NOWnews今日新聞》影音平台上線，由黃子佼擔任主持人，節目首集請來巫啟賢擔任大來賓，資深歌手鄭怡、林俊逸、李佳薇、「狼人殺男神」婁峻碩、邱鋒澤擔任評鑑團，平民巨星首集參賽選手實力堅強，光是五位選手標籤的音樂夢想註解，就讓現場的評鑑團和巨星導師感受到，將會見識到精采的歌聲對決。
由於《平民巨星》參賽者沒有任何年齡限制，是不分男女老幼的歌唱比賽，所以吸引特別多有歌唱夢想的人參加。而這集的選手標籤分別為世界盃舞后、保鑣、莎拉布萊曼、西湖周蕙、小林美秀，而參賽者的真實身份，有街頭藝人、演員、聲音教練、以及11歲的女學生，她們站上舞台，使出渾身解數，只為一圓心中的歌手夢。
其中，最讓人驚豔的是，標籤為「世界盃舞后」年僅11歲的張丞妘，她在6歲時就拿下世界盃國標舞大賽冠軍，她選擇張韶涵的《歐若拉》作為表演曲目，才開口就讓人移不開目光。而她的表現讓現場的評鑑團，還有大來賓巫啟賢都讚賞不已，更直言她是節目中挖到的第一個寶，巫啟賢還以「將來的鄧麗君」形容她，而張丞妘也順利晉升第二輪比賽，並且奪下首周冠軍，以及獲得與大來賓巫啟賢合唱機會，兩人一起演唱蘇芮歌曲《請跟我來》。
而標籤為「小林美秀」的選手，是音樂劇演員鄭慕岑，參與過許多音樂劇演出的她，選唱陳潔儀的《喜歡你》，一曲唱畢，她開心的表示太爽，惹得現場藝人因為她的爽朗也都莞爾一笑。而且她還因為心情過於激動，即使晉升到第二輪比賽，聽聞巫啟賢講評後，她不但雙手顫抖又落淚，可見真性情，儘管最後無緣繼續晉級，但表現也是可圈可點。
另外一位特別的參賽者是，標籤為「西湖周蕙」的視障街頭藝人楊玉凡，熱愛音樂的她演唱歌曲時，總是掛著甜美笑容，讓現場所有人情緒也都跟著被感染，在第二輪比賽，她選唱自己的創作《溫暖的記憶》，奪得全場好評，林俊逸更鼓勵她一定要繼續創作，巫啟賢則表示：「因為你不追求完美，反而讓我感動。」她也因為令人感動的歌聲，讓巫啟賢跳出來力保晉級，成為除張丞妘外，另外開放的晉級參賽者。
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