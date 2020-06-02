男星演活越南移工　扛上百斤漁網克服暈船

戲劇《無主之子》改編自真實社會事件，描述越南移工與台灣女子在無婚姻狀態生下孩子後，當父親被迫遣返，母親被迫拋下孩子遠去時，他們的孩子便成了沒有身分、沒有國籍的「無主之子」。其中首次演金鐘戲的余思達表示為了演出漁工的形象，除了為戲蓄鬍並曬黑演出，在拍開前還跟朋友相約去海釣，搶先感受在海上工作的模樣。

▲ 孫綻《無主之子》瘦身又曬黑演出外籍移工無違和感 。（圖 / 民視提供）

余思達在綜藝節目《綜藝大集合》中，有「宜蘭最速男」稱號，還是100公尺及400公尺跨欄紀錄保持人。這一次接到金鐘劇《無主之子》的邀約，讓熱愛演戲的余思達直呼夢想成真，他表示這一次可以跟演黃鐙輝及孫綻的學長，在戲裡可以對他們頤指氣使，下戲後還黏著他們對台詞，讓余思達表示拍了金鐘劇讓他多了幾位兄弟，真的非常感動。

飾演漁工之一的孫綻表示在漁船上真的會跟搭檔建立起革命情感，雖然是在拍戲，但是當大家融入在角色當下的時候，會覺得自己真的只能跟一樣從越南來的黃鐙輝及余思達相依為命，然後互相扶持對方，儘管戲殺青近2個月，已有革命情感的他們還時常相約聚會。

▲余思達為《無主之子》蓄鬍演出。（圖 / 民視提供）

首次挑戰金鐘劇的余思達，表示拍戲困難重重，除了要克服在漁船上暈頭拍戲，還要實地整理超過上百公斤的漁網，他說尤其現場教他們的移工朋友們，也是收工後拖著疲憊身軀還打起精神一一的教導他們，讓余思達非常感動，也希望這社會上能有多一點的愛，尤其是台灣有數十萬名的移工，希望大家能多點微笑多點善意。