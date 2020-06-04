唐綺陽曝6月最緊繃！疫情稍緩再爆「後續發酵」

2020上半年因疫情影響，全球多個國家觀光旅遊產業、民生經濟都受到衝擊，幸好目前疫情逐漸趨緩，不過星座專家唐綺陽卻透露6月份並不樂觀，還直言是最緊繃的階段，社會也即將發生迅猛變化。
繼3、4月的疫情爆發，唐綺陽坦言6月將迎來「後續發酵」，「承接之前的震驚，事情開始往驟變、絕決、不可逆的方向奔去，世間的一切景象、情勢都徹底轉變，我再也回不去過去的模式」。
唐綺陽預測今年的第三度合相，是下半年「9到11月」，一樣是「驟變、絕決、不可逆」，加上火、日對分牡羊、天平，這一切也將比上半年更具破壞性，離婚、分手、破壞協議、戰爭、重新創造等都有可能，一切重新洗牌。
由於水星會率先進入巨蟹，人們對家、家人、房屋、國家、安全感等話題會更有感，且水星將因逆行在巨蟹而待更長，會持續到8月，對此，唐綺陽則強調：「顯然上天要讓事件、議題發酵，要我們直面內心的黑暗與恐懼，不能輕輕滑過。」 （編輯：侯家瑜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。