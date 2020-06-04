唐綺陽曝6月最緊繃！疫情稍緩再爆「後續發酵」

▲唐綺陽曝6月是最緊繃的階段。（圖／唐綺陽臉書）

2020上半年因疫情影響，全球多個國家觀光旅遊產業、民生經濟都受到衝擊，幸好目前疫情逐漸趨緩，不過星座專家唐綺陽卻透露6月份並不樂觀，還直言是最緊繃的階段，社會也即將發生迅猛變化。





繼3、4月的疫情爆發，唐綺陽坦言6月將迎來「後續發酵」，「承接之前的震驚，事情開始往驟變、絕決、不可逆的方向奔去，世間的一切景象、情勢都徹底轉變，我再也回不去過去的模式」。





唐綺陽預測今年的第三度合相，是下半年「9到11月」，一樣是「驟變、絕決、不可逆」，加上火、日對分牡羊、天平，這一切也將比上半年更具破壞性，離婚、分手、破壞協議、戰爭、重新創造等都有可能，一切重新洗牌。



