影／《色，戒》迴紋針式之前　「觀音坐蓮式」更轟動全球

▲▼《烈火情人》觀音坐蓮式，更勝《色，戒》。（圖／甲上）

在《色，戒》梁朝偉與湯唯的經典「迴紋針式」做愛體位之前，金獎影帝后傑瑞米艾朗、茱麗葉畢諾許，在情慾經典《烈火情人》中，兩人全裸對坐交疊，互遮雙眼激情擺盪的「觀音坐蓮式」床戰戲碼，就曾在28年前震撼影壇。片中，兩人多場情慾戲堪稱「性愛體位大全」，從傳教士、背後、站立姿勢，甚至還讓茱麗葉平躺著、將雙腳90度舉起，放在傑瑞米的肩膀上，火辣指數破錶！法國大導路易馬盧坦言，這是他執導過最困難的電影，他說：「情慾戲是導演最大的惡夢，但觀眾必須看見安娜與史帝詭異又帶點暴力的關係，才能理解他們的故事。」電影中，被影壇列為經典畫面的超尺度戲碼，全是導演與演員們一同討論出來的，其中包含了茱麗葉和傑瑞米，忘我激情摔下椅子、傑瑞米將茱麗葉的頭敲向地板等，茱麗葉表示：「當下我們忘了自己是誰，完全融入角色，不過有時候我們在導演喊卡後會忍不住笑場，因為情慾戲幾乎都是即興創作。」傑瑞米更坦言：「我想盡量貼近原著小說所寫的那樣激烈、瘋狂，因此我放開一切包袱去表演。」而且影帝后專注飆戲，更不時為藝術犧牲意外「露點」，茱麗葉大方表示：「每個鏡頭、每個瞬間和姿態，都是一次藝術的創作，我在演戲時都會有種脫離感，如果在意太多事情，我就不是那個角色，而是在『演』角色了。」