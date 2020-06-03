約翰屈伏塔起肖！竟「騷擾」知名樂團主唱

▲▼戴文沙瓦（右）在片中被約翰屈伏塔騷擾到快發瘋。（圖／天馬行空）

曾經於五年前登台，惡名昭彰的美國金屬樂團Limp Bizkit主唱佛瑞德斯特，以他的親身經歷改編了電影《頭號粉絲》。導演表示在劇本構思及編寫過程中，一直都以約翰屈伏塔為第一人選，而屈伏塔在看過劇本之後，也表示愛極了這個故事。對於偶像與粉絲文化，約翰屈伏塔大方表示他在不同時期，也有過許多不同的偶像，例如披頭四、芭芭拉史翠珊等等，他對於《頭號粉絲》裡的粉絲心態，相當能夠感同身受。他也表示在青少年時期，時常幻想保羅麥卡尼，能跟他成為稱兄道弟的好麻吉。而年逾六十的他，最近迷上了饒舌歌手嘻哈鬥牛梗（Pitbull），「有一天，我突然想到我一定要出現在他的音樂影片，我想展示我的舞步，那是我最在行的。」而這段由約翰屈伏塔客串的音樂影片（3 to Tango），在網路點閱率一下就衝破2100萬次，讓屈伏塔更加肯定「粉絲文化」。《頭號粉絲》中患有亞斯伯格症的穆斯，是個重度影痴，對經典恐怖片尤其著迷。杭特鄧巴是他最崇拜的男星，他的每部電影台詞，穆斯都能倒背如流，還收藏了所有的電影海報、DVD以及電影周邊。穆斯一心想跟偶像告白，他在夜間偷偷闖入豪宅，趁著杭特沉睡時搞起自拍，還將照片上傳到社群媒體大肆炫耀。眼見一切就要失控了，杭特隔天醒來竟發現自己被五花大綁在床上……。