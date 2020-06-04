瑋瑋聲淚俱下「我是同性戀」　媽媽1段話惹哭萬人

YouTuber黃氏兄弟頻道超過百萬人訂閱，未料日前弟弟瑋瑋被週刊爆料邀約同性一夜情，對話內容也被曝光，隨後瑋瑋緊急發出影片道歉，坦言聽到消息後全身渾不對勁，「我沒辦法大口呼吸，胸口很悶，也不敢踏出自己房間」，此外，瑋瑋也想要在媽媽看到新聞之前，親口告訴她，同時公開了和媽媽的對話，網友看完後相當心疼。





「我是讓你驕傲的兒子嗎？」瑋瑋表示自己出了一點事情，電話一頭的媽媽聽了相當著急，坦言無論如何都會給予兄弟倆支持，這時瑋瑋才聲淚俱下脫口「我是同性戀，我不喜歡女生」，媽媽聽到後表示自己早就知曉此事，雖然剛開始真的難以接受，不過後來覺得只要孩子平安健康，對她來說，並不會覺得這是很重要的事情，因為這也不是孩子能夠選擇、願意的，希望瑋瑋能夠快樂。一旁的哥哥也不禁哽咽，他表示弟弟平時很樂觀也很負責任，認為他並沒有做錯事情。



▲哥哥（右）陪在瑋瑋身邊，不禁哽咽起來。（圖／黃氏兄弟Youtube） 瑋瑋25分鐘的影片獲得許多支持，目前已有2萬多則留言，媽媽溫暖尊重孩子的真情流露，更惹哭不少網友：「身為一個家長，看到你的影片感到很心疼，我個人覺得每個人選擇愛的方式不同，但都是愛，愛是沒有對與錯。」、「我覺得公開性向並不是不好的示範， 每個人都有愛人與被愛的權利，不用道歉，你沒有不一樣。」、「我們不要為別人而活，要活在當下，想做就去做。」（編輯：侯家瑜）



▲瑋瑋謝謝大家的鼓勵和支持。（圖／黃氏兄弟臉書）



