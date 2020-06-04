12星座「最討厭的星座」大公開！一碰上就火山爆發

▲人無完人，不管你怎麼做，也不可能讓所有人都喜歡你。（示意圖／取自pixabay）

人無完人，不管你怎麼做，也不可能讓所有人都喜歡你，畢竟「志同道合」這種事還是真實存在的，默契不相投、個性兩極，或是磁場不合的人，未必能好好相處。而你知道 12 星座「最討厭」什麼星座嗎？快跟著《星座好朋友》一起來看看吧！

牡羊座最討厭雙魚座，雙魚座一直優柔寡斷，做人做事都沒辦法勇敢一點，想要的東西就自己爭取，光心動不行動有什麼用。

金牛座最討厭天秤座，天秤座簡直就是購物狂，想要什麼就買什麼，花錢之前也不會多想一點，亂買導致了一堆浪費。

雙子座最討厭天蠍座，天蠍座一副高冷的模樣，好像自己多了不起的樣子，心機也深得要命，不注意就會被耍得團團轉。

巨蟹座最討厭射手座，射手座老是三心二意，不把感情當一回事，對很多人都一副逢場作戲的模樣，不喜歡這種薄情寡義的人。

獅子座最討厭金牛座，金牛座做事之前考慮太多，好像怕東怕西的膽小鬼，這樣不行那樣也不好，就不能直接一點想做就做嗎？

處女座最討厭牡羊座，牡羊座太粗心、太隨便了，一副

的模樣，一點形象也沒有，可以挑剔的地方實在太多。

天秤座最討厭雙子座，雙子座說話不經大腦，常常脫口而出讓人惱怒的言語，被唸幾句又會玻璃心，搞得天秤座很煩。

天蠍座最討厭巨蟹座，巨蟹座沒什麼野心和抱負，日子總是過一天是一天，沒有追求的人怎麼進步，天蠍座就是不喜歡甘於平凡的人。

射手座最討厭魔羯座，魔羯座太理性了，做事總是一板一眼，不夠有趣也不夠迷人，相處起來一定很無聊。

魔羯座最討厭水瓶座，水瓶座不按牌理出牌，腦袋裡不知道在想什麼，凡事都靠感覺做事，實在太不可靠了。

水瓶座最討厭金牛座，金牛座不知道在堅持什麼，老是一個人在那邊鑽牛角尖，聽不進去別人說的話，溝通一次都覺得好累。

雙魚座最討厭處女座，受不了處女座的強迫症，對於細節的要求太龜毛，相處起來壓力太大，雙魚座還是比較喜歡輕鬆一點。（編輯：許苡晴）

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大剌剌