楊丞琳曬「一家三口」照　李榮浩驚喜人肉快遞生日禮

▲李榮浩準時祝福楊丞琳生日快樂。（圖／翻攝李榮浩微博）

謝謝你託金老師帶給我的驚喜。我的生日，快樂了。」而在接近中午12點的時候，楊丞琳在IG感性發文提到，這是認識李榮浩5年來，第一次沒有對方陪伴的生日，而在生日0點0分的時候，她其實不只收到李榮浩給的生日祝福，還收到了禮物，「我才剛卸完妝，突然有人按門鈴，心想『是誰啊』，原來是人肉快遞金老師。」原來李榮浩請人幫忙把生日禮物、卡片轉交給楊丞琳，且生日禮物是老婆最想要的Switch Joy-Con，讓楊丞琳感動不已，立刻落淚。

▲楊丞琳收到李榮浩請人幫忙人肉快遞的生日禮物，感到爆淚。（圖／翻攝楊丞琳IG）

楊丞琳今（4）日迎來36歲生日，同時也是她與李榮浩結婚後的第一個生日，雖然因為疫情的關係，與李榮浩分隔兩地，但是情意卻沒有因為距離而變淡。愛妻的李榮浩在今天0點，準時在微博發文向楊丞琳說生日快樂，閃瞎一票粉絲，原以為驚喜只有如此，沒想到剛剛楊丞琳在IG提到，竟收到了李榮浩給她的生日大禮。楊丞琳日前出席活動時，便許願疫情盡快過去，這樣才能見到想見的人，言外之意似乎透露了想見老公的心情。而李榮浩掐準時間，在今天0點0分於微博發文：「老婆，生日快樂。」簡短幾個字，卻道出了濃情蜜意，楊丞琳看到後，也在底下留言回覆「收到」。楊丞琳收到李榮浩給的生日祝福後，隨即在IG驚喜貼出與李榮浩、狗狗Yumi的「一家三口」合照，開心表示：「