男星低潮只要她陪　寵愛有加自豪「體力用不完」

蕭秉治原本規畫今年3月赴洛杉磯閉關寫歌、創作新專輯，可無奈碰上新冠肺炎疫情，打亂了計畫，他透露：「洛杉磯行的部份，本來機票訂了、車子都租好了、民宿也訂好了，甚至也租了樂器，但為了防疫，只能乖乖待在台北。」他也盼望疫情穩定後，大家都能盡快回到原本的生活軌道上。
私生活一向低調神祕的蕭秉治，近來極為難得與愛犬「豬血糕」（簡稱糕妹）合體，在鏡頭前一起拍攝「糕秉Woo」系列影片，他在影片裡用逗趣的聲音模擬糕妹說話，紀錄下他與糕妹的生活點滴，原來蕭秉治出道前，曾幫節目配過音，也曾向粉絲毛遂自薦配音是他的強項，興趣加上天分，才催生了這次模擬糕妹說話的機緣。
談到愛狗，蕭秉治透露，今年3歲的米克斯糕妹，非常的活潑好動，最讓他生氣的是，擁有驚人特技三天兩頭就把傢俱啃壞，是十足的破壞王，蕭秉治說糕妹彷彿有用不完的體力，雖然是個小惡魔但也善解人意，每當他心情不好時：「牠都能很快感覺到，然後走到我旁邊靜靜陪著我，我一回家就會開始瘋狂熱情的討抱抱。」
不過別看蕭秉治在影片裡跟糕妹「黏TT」，其實他小時候非常怕狗，是因為過去曾有段低潮期，當時的他非常需要陪伴，看到朋友跟寵物很親近的模樣，讓他覺得非常羨慕，才起心動念決定養狗。
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