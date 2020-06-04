男星低潮只要她陪　寵愛有加自豪「體力用不完」

蕭秉治原本規畫今年3月赴洛杉磯閉關寫歌、創作新專輯，可無奈碰上新冠肺炎疫情，打亂了計畫，他透露：「洛杉磯行的部份，本來機票訂了、車子都租好了、民宿也訂好了，甚至也租了樂器，但為了防疫，只能乖乖待在台北。」他也盼望疫情穩定後，大家都能盡快回到原本的生活軌道上。

▲蕭秉治與愛犬「糕妹」一起拍攝影片。（圖／相信音樂提供）