《慶餘年》女星身體虛硬要吃油膩雞腿　親友勸阻也沒用

古裝大戲《慶餘年》改編自同名小說，劇情描述一名從小與奶奶一起生活的少年，為了解開自己的身世之謎遠赴京都，卻遭遇了諸多危險、刺殺及考驗。由張若昀、李沁領銜主演，有別於一般穿越劇著墨於感情線較多，《慶餘年》更著重於權謀算計，堪稱是繼《瑯琊榜》後討論度最高的古裝權謀劇。



▲張若昀飾演范閑。（圖 / 中天提供） 男主角范閑的張若昀透露，范閑這個角色最吸引人的是他為人處事的態度，「范閑是個有樂觀向上態度的青年，別看他嘴上說著『我就是想富甲一生，平安的過一輩子』，沒有那麼遠大的志向，但卻做了很多的大事，這個應該是很多平常人日常生活中會有的想法。」劇中范閑選擇離開從小與奶奶一起生活的澹州，遠赴京都找尋自己的身世之謎，張若昀表示其實范閑與奶奶的感情是很深厚的，他也自曝：「我自己跟我奶奶也是關係特別好。」



▲李沁在劇中愛吃雞腿。（圖 / 中天提供） 李沁主演女主角林婉兒，李沁透露這個角色跟小說相比略有不同，「她是很豐富、很飽滿的一個人物，我們很用心的想讓這個人物更加的立體，讓大家可以用更多視角去看待她。」劇中的林婉兒身體羸弱卻愛吃油膩的雞腿，甚至不顧親友的勸阻硬要吃，對此李沁認為，林婉兒是個外表柔弱，但內心非常的堅強也有點叛逆的女孩，「但她的叛逆不是那種壞或是純叛逆，她是那種跟當下的那個時代反抗，還有想衝破自己身體束縛的叛逆。」李沁也覺得這樣的婉兒跟范閑認識後，打開了新的天地，從此更加釋放真正的自我。



▲范閑（左）從小跟奶奶感情好。（圖 / 中天提供） 張若昀與李沁在《慶餘年》是第一次合作，李沁對張若昀的敬業態度讚譽有加，她表示：「我們都非常熱愛表演，對表演都是很尊重的，經常會一起討論怎麼樣把我們兩個愛情的戲份表現得更加的生動。」剛開始合作時每天拍攝都超時，兩人也從不喊累。《慶餘年》將在中天娛樂台播出。



