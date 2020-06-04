為「奇葩之作續集」在家爆哭　資生堂千金改學插花招生

「資生堂千金」李宓2017年因一部被稱為「神片」、「奇葩之作」的電影《台北物語》聲名大噪，她只要走在街上都會被認出，不過今年《台北物語2》擠上賀歲片卻無聲無息，讓李宓在家爆哭，還自責地問「是觀眾的品味變了嗎？」於是李宓決定培養興趣，開始學習花藝，不但只花短短三個月的時間學完，還考上執照招生當老師，短短半個月就收了上百位學生。



▲李宓因電影《台北物語》而聲名大噪。（圖／畢獅國際娛樂提供） 當時《台北物語2》花了比第一部多10倍的預算拍，不過因為疫情緣故，所以默默上片、悄悄下片，李宓甚至連票房都不敢過問。作為從小就知道生在富家是好運，但走大運要靠自己努力的千金，李宓安慰自己：「一部電影是眾人的心血，我不要太逼自己，保持斜槓精神才是王道。」



▲李宓認為保持斜槓精神才是王道。（圖／畢獅國際娛樂提供） 李宓趁著疫情工作量減少時，報名了60小時的不凋花課程，別的學員要花幾個月才能消化的知識，她半個月就上完，還能活用。緊接著李宓考上師資證照後，決定開辦花藝教室，累積了百名學生後，才讓她重獲自信，「我教學很認真，學生滿意，就會一個拉一個來上課」。（編輯：侯家瑜）



