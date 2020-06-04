男星瞞婚生3兒交往女神　她今才知「原來我當過小三」

▲大東駿介（左）近日出演公視戲劇《路～台灣Express～》。（圖／大東駿介IG、公視粉絲團臉書）

▲大東駿介瞞婚原因曝光。（圖／翻攝NEWS-POSTSEVEN）

日本35歲演員大東駿介今（4日）因藏妻小4年、瞞婚交往水川麻美登上版面，他坦承小學曾面臨爸爸不見、換過媽媽的遭遇，對組織家庭有陰影，2015年與老婆結婚後立即分居，表示願意分擔妻小生活費，但「想過自己的生活」，渣男行徑令網友大傻眼，水川麻美也不知自己曾當過小三，掀起網路熱議。大東駿介2015年曾與同門師姐水川麻美交往，2人戀情受到矚目，最後分手收場。今根據《NEWS-POSTSEVEN》報導指出，大東駿介當年12月已跟圈外女友結婚，而且是「先有後婚」，但因兒時陰影對組織家庭感到恐懼，加上不能要求對方墮胎，所以決定分居，更口出狂言說：「我想過自己的生活，我跟老婆說我會負責，也會支援她跟孩子，太太理解我的想法，所以我們登記後就分居，但還是會見面。」大東駿介長子2016年出生，之後陸續再生兩胎，他表示擔心老大沒有人陪，自己也無法陪伴妻小，獨子的他認為有兄弟姊妹的陪伴，有助於孩子的生長過程，所以生第二、三胎是「按照計畫進行」；儘管有了三個小孩，大東駿介仍選擇與太太分居，他說：「我對家庭2字還是很抗拒，我沒辦法接受家裡有人在等我。」再度搬出幼時崩壞的回憶，不能讓小孩體會「失去曾擁有的東西」，所以一開始就不能創造「家庭」讓他們有所期待。他當年瞞婚交往水川麻美至今4年多被揭發，大東駿介解釋原因，會欺騙家人與女友，除了怕被外界痛批之外，也擔心傷害到對方；直到今年初跟前輩聊天時，才體會到自己行徑無恥，決定不該再用「生存之道」與「懦弱」當藉口逃避，跟家人坦承有妻小後，4月開始搬回新家過一家五口的生活。大東駿介渣男行為爆出後，登上熱搜成為焦點，網友紛紛心疼水川麻美，而她可能今透過報導才知自己當過小三，遭遇令人同情。