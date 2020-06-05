百想紅毯／《夫婦》正宮小三互尬　孫藝真爆乳戰服美翻！

南韓一年一度影視盛典《百想藝術大賞》第56屆今（5日）在KINTEX展覽中心舉辦，因新型冠狀病毒肺炎疫情影響，今年不開放觀眾入場，以直播方式公開頒獎內容，而星光大道於台灣時間2點30分開始，這次因遵守社交規範沒有訪問環節，眾藝人僅到背板拍照10秒快閃，算是史上最快結束紅毯的韓國頒獎典禮。
本屆《百想藝術大賞》紅毯星光熠熠，入圍者幾乎全出席，也是眾女星一年一次的比美大會，今年因為《夫婦的世界》爆紅的「小三」韓素希，穿上薄紗禮服，秀出一邊白皙肩膀，魅力鎮壓全場；劇中與她對立的「正宮」金喜愛不遑多讓，梳起頭髮穿上粉色禮服，戴上超豪華項鍊，氣場十足。
今年熱門劇之一的《愛的迫降》主演玄彬與孫藝真率先拿下「人氣獎」，觀眾原以為他們會攜手走紅毯，沒想到卻分開進行，孫藝真穿上裸色禮服，展現傲人上圍，而玄彬不同其他男藝人的黑色西裝，一襲深藍西裝登紅毯，模樣十分帥氣。
此外，今天眾女星皆以長裙亮相，僅有孔孝真辣曬纖細長腿，她見到眼前鮮少的攝影機景像突然笑場，模樣逗趣。而因疫情關係，諧星諧星安英美、《夫婦的世界》「第二渣男」金永敏都戴著口罩入場，走上紅毯才拿掉，防疫做好做滿。
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