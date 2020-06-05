平民巨星／褪去華麗舞台加持　張芸京低谷中尋自由

歌手張芸京13年前參加選秀《超級偶像》第一季，以極具特色的歌聲和風格一舉奪下冠軍寶座，節目落幕後，她苦熬2年踏入歌壇，成為發片歌手，演唱足跡踏遍兩岸三地，累積許多死忠粉絲。這次加入《平民巨星》評鑑團，張芸京坦言選秀節目是一個很好的跳板，但要如何在離開這個舞台後繼續維持熱度，就需要靠熱情、努力和堅持，才能闖出屬於自己的一片天。



▲張芸京分享出道經歷。（圖／特約攝影林敬原攝） 張芸京出道多年，無論是巡迴演唱會還是小型音樂會，她總是全力以赴，但難免遇到低潮時刻，張芸京透露：「有一段時間我在家裡等了8個月，好像都沒有舞台可以上去，那時候的心情就覺得...妳知道，讓妳覺得最吵雜的聲音，其實就是安靜的聲音，感覺沒有人需要妳，沒有任何的機會。可是我覺得，只要妳對這件事情，它是妳心裡面想做的，就不要管環境怎麼樣，高空低谷都不要放棄它。」





▲張芸京考上街頭藝人證照。（圖／翻攝張芸京IG）

▲張芸京出道時，打扮較為中性。（圖／翻攝張芸京臉書）

在人才濟濟的唱片圈，張芸京曾多次迷失，總是在夜深人靜時質疑自己不夠好，擔心她的歌聲、作品乏人問津。直到張芸京決心踏出舒適圈，考取街頭藝人執照，「原本心裡會覺得說，我從大舞台，然後再去街邊唱，會不會好像怪怪的？可是我覺得這一切都是心魔吧！」張芸京坦言，踏入演藝圈後，唱歌很容易變成一種賺錢的工具。但在街頭表演時，她從觀眾的眼神中，看到了選擇這條路的初衷，也找回了當時熱切的心，「對！我覺得我唱歌，應該是要去享受我的聲音，我的音樂可以為別人帶來，或許是一些療癒、或許是一些安靜的時刻、或許是一些快樂，我就開始改變一些我的想法，現在不管在怎麼樣的舞台，我都覺得我是很自由的。」隨著各式各樣型態的選秀節目問世，參賽選秀不但要有強烈的個人風格，又要能扛住網友點評。張芸京透露甫出道時，打扮較為中性，因此常常被罵不男不女，雖然隨著年齡增長，外表越來越有女人味，但還是有批評聲浪，「那個時候心裡面一直覺得，雖然比賽已經過了，但是我覺得，我好像還是在跟別人比賽，一直比一直比，那是讓我很痛苦的。」張芸京用自身經歷鼓勵《平民巨星》參賽者，不管別人怎麼說，一定要學會接納自己的獨一無二，「欣賞自己很重要，我們都要成為可以去欣賞自己的（人），不要看別人有的，妳就覺得嫉妒，或者是羨慕。後來我覺得我開始變得快樂，是因為我開始喜歡自己。」