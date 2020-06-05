邱澤花邊新聞太多　林心如自爆：沒有很喜歡他

▲林哲熹與林心如在劇中談姊弟戀。（圖 / 可米傳媒提供）

▲霍建華會帶女兒到台中探班林心如（前左二）。（圖 / 可米傳媒提供）

▲陳意涵一開始對邱澤印象也不好。（圖 / 可米傳媒提供）

由可米傳媒與林心如製作的《她們創業的那些鳥事》，演員陳意涵、邱澤、林心如、林哲熹、簡嫚書、哈孝遠、高捷正在台中拍戲即將殺青。林心如身兼演員及製作人，她透露2月開拍時正好疫情爆發，劇組工作人員做好保護措施，一路順利拍到現在。劇中她與林哲熹大談姊弟戀，問及親密尺度到哪，她保密到家：「要看電視」。陳意涵、邱澤、林心如、林哲熹、簡嫚書、五位主演都是第一次合作，林心如透露對林哲熹的印象停留在《我們與惡的距離》，由於林哲熹僅出道4年，林心如還自爆「我們會常常欺負他，還會嗆他『為什麼不別麥，不能拔麥、不能早收工』」。一旁的林哲熹澄清林心如的玩笑話，其實前輩們都對他滿好的。林心如拍戲4個月久居在台中，老公霍建華會帶著女兒前來探班，平均每個月會待上一周。林心如透露女兒目前3歲，第一次看她演戲，雖然女兒不懂，但在台中到處可見她代言的房產廣告看板，問到媽媽做什麼工作，小孩會回：「賣房子的」。陳意涵也笑說，林心如的看板多到她也想買房子了。受到疫情影響，霍建華長年在大陸發展，目前待在台灣躲疫情照顧小孩，被問到會不會找老公客串，林心如秒回：「來不及了，我也沒設定他客串的角色」。霍建華樂在家顧女兒，林心如偷笑只要她一回家，霍建華的地位馬上被打入冷宮。而陳意涵睽違9年在台灣拍攝電視劇，她笑說「我有出道那麼久？」還自嘲是可以第一個拆麥克風的，被一旁林心如打臉「可以第一個拆的是我！」林心如、陳意涵、邱澤三位當紅演員都是第一次合作，林心如談起對邱澤第一印象，她坦言：「我以前沒有很喜歡你」，她認為在新聞上看到的邱澤，感覺很花心，但認識後覺得他人很好，發現他對工作有要求，且沒有明星架子，這次拍戲也都一個人沒帶助理。陳意涵對邱澤第一印象，也是從新聞上認識，「我本來以為他很嚴肅，後來覺得他非常好笑、好相處。」常常睡到一半被邱澤的笑話笑醒，被問到會分享給好姊妹（張鈞甯）嗎？她沉默幾秒，回答：「會跟許富翔講。」由於張鈞甯為戲落髮不能曝光，陳意涵被網友發現與張鈞甯都沒聚會，閨密情已逝，兩人不理會外界說法。今日陳意涵被問到此事，她覺得無奈，「幹嘛見面給你們看的」，否認姊妹情生變，在台中還有跟林心如、霍建華、張鈞甯一同吃飯，獨缺邱澤，讓人霧裡看花。