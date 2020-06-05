連晨翔叫外送沒拿錢　敲張立昂房門驚見這一幕

▲連晨翔（左起）、宋芸樺、張立昂出席首映記者會。（圖 / 台視提供）

▲張立昂（右）在劇中展露壯碩好身材。（圖 / 台視提供）

▲宋芸樺（左）每天拍完回家都很high。（圖 / 台視提供）

偶像劇《浪漫輸給你》今（5）日舉行首映會，主要演員張立昂、宋芸樺、連晨翔、廖奕琁、許孟哲、湯志偉、蕭瑤、林敬倫、蔡瑞雪出席。張立昂兩個月勤練健身，在劇中但從壯碩胸肌一路下拍到腹部，讓他緊張抓著宋芸樺直說：「是不是太低了？好害羞！」。除了浪漫談情說愛，張立昂此次更晉升為英勇打手，在辦公室大打出手、威風凜凜，更從跑車躍上冷凍貨車英雄救美，讓張立昂大呼過癮：「很喜歡武打戲，希望多來一點，感覺像拍玩命關頭。」。宋芸樺在劇中穿梭現實世界和言情小說，為愛上霸道總裁無所不用其極、尺度大開，每天拍完回家都high到出不了戲：「家人都問我是不是喝醉了？」初次和張立昂合作拍戲的連晨翔意外被網友組成CP，因連晨翔把飯店房間佈置成家，包括除塵蹣機、除濕機、烘衣機都帶去台中片場，張立昂形容連晨翔「很溫柔、很溫暖」。連晨翔也稱讚張立昂很夠義氣：「有次我點了外賣，聯絡不上公司同仁，只好敲立昂的房門，他裹著浴袍出來借我錢，我大概是第一個敲他房門的男演員。」和廖奕琁一起飾演「暗黑姊弟」的許孟哲，因拍戲大都在台中，和在台北的老婆相隔兩地，疼愛老婆的他說：「只要有空檔就會陪老婆去做產檢，老婆現在最關心的就是看我的班表。」。蔡瑞雪在劇中是純情善良、典型言情小說的女主角，稱和張立昂對戲有被撩到：「他眼睛很會放電，一靠近心跳好快。」