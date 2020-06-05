古天樂「霸氣發現金」！基層演員一人3.4萬

香港電影業受

疫情影響，幾乎停擺，很多業內人士生活陷入困境，「香港演藝人協會」與「香港電影工作者總會」，早前發起募捐，獲得香港10間電影公司及劉鑾雄等的支持和捐款，為電影基層人員解決燃眉之急，

34520元

「香港演藝人協會」會長古天樂，於 4 月 27 日發起「香港電影工作者疫境支援計劃」，募得

近3900萬港幣，

向基層電影工作者發放援助金，

最近不少藝人已收到

，

都在臉書發文感謝。

▲黃夏蕙等藝人已收到「香港電影工作者疫境支援計劃」的援助金，並在臉書PO出支票感謝。（圖／黃夏蕙臉書）

一直聽人說『藝人無情』！但這句說話錯了！我和許多好姊妹去香港演藝人協會，領取了一筆抗疫基金，每人9000元港幣，這份心意，用言語無法表達，只能從內心深處感受到，這種

溫暖。古天樂，我們都愛死你了！」她同時也感謝各電影公司和贊助人。