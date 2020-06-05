古天樂「霸氣發現金」！基層演員一人3.4萬

香港電影業受2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，幾乎停擺，很多業內人士生活陷入困境，「香港演藝人協會」與「香港電影工作者總會」，早前發起募捐，獲得香港10間電影公司及劉鑾雄等的支持和捐款，為電影基層人員解決燃眉之急，每人發放9000元港幣（約34520元台幣）的援助金，獲得不少基層演藝人員的感謝。
「香港演藝人協會」會長古天樂，於 4 月 27 日發起「香港電影工作者疫境支援計劃」，募得近3900萬港幣，向基層電影工作者發放援助金，最近不少藝人已收到9000元港幣，包括演員麥長青、黃夏蕙、魏秋樺、徐寶鳳、劉錫賢、楊峰、林子博等，都在臉書發文感謝。
其中，黃夏蕙的留言最令大家感同身受，她說：「寒天飲冷水，點滴在心頭！一直聽人說『藝人無情』！但這句說話錯了！我和許多好姊妹去香港演藝人協會，領取了一筆抗疫基金，每人9000元港幣，這份心意，用言語無法表達，只能從內心深處感受到，這種雪中送炭的溫暖。古天樂，我們都愛死你了！」她同時也感謝各電影公司和贊助人。
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