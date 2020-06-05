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古天樂「霸氣發現金」！基層演員一人3.4萬

記者翁新涵/綜合報導-2020-06-05 22:35:24
▲古天樂是「香港演藝人協會」會長。（圖／古天樂IG）
香港電影業受2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，幾乎停擺，很多業內人士生活陷入困境，「香港演藝人協會」與「香港電影工作者總會」，早前發起募捐，獲得香港10間電影公司及劉鑾雄等的支持和捐款，為電影基層人員解決燃眉之急，每人發放9000元港幣（約34520元台幣）的援助金，獲得不少基層演藝人員的感謝。

「香港演藝人協會」會長古天樂，於 4 月 27 日發起「香港電影工作者疫境支援計劃」，募得近3900萬港幣，向基層電影工作者發放援助金，最近不少藝人已收到9000元港幣包括演員麥長青、黃夏蕙、魏秋樺、徐寶鳳、劉錫賢、楊峰、林子博等，都在臉書發文感謝。

▲黃夏蕙等藝人已收到「香港電影工作者疫境支援計劃」的援助金，並在臉書PO出支票感謝。（圖／黃夏蕙臉書）
▲黃夏蕙等藝人已收到「香港電影工作者疫境支援計劃」的援助金，並在臉書PO出支票感謝。（圖／黃夏蕙臉書）
其中，黃夏蕙的留言最令大家感同身受，她說：「寒天飲冷水，點滴在心頭！一直聽人說『藝人無情』！但這句說話錯了！我和許多好姊妹去香港演藝人協會，領取了一筆抗疫基金，每人9000元港幣，這份心意，用言語無法表達，只能從內心深處感受到，這種雪中送炭的溫暖。古天樂，我們都愛死你了！」她同時也感謝各電影公司和贊助人。

▲麥長青在臉書表示：「感謝香港演藝人協會為有需要的同業送上關懷和支援！」（圖／麥長青臉書）
▲麥長青在臉書表示：「感謝香港演藝人協會為有需要的同業送上關懷和支援！」（圖／麥長青臉書）
 

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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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