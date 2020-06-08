唐綺陽星座運勢／1星座有望舊情復燃　水瓶感情注意一事

【唐綺陽星座運勢週報6/8-6/14】重要星象：木冥合相，水星巨蟹，水星停滯期，水星巨蟹與魔羯星群對分，火海合相木星、冥王星合相，社會架構改變，眾人變得強硬、易感受到辛苦，思考底線等問題。水星在巨蟹，六月下旬緊張感越趨強烈。水星進入停滯期，要注意溝通困難及交通折返的狀況。水星巨蟹與魔羯星群對分，有需要選邊站的情況，容易心生恐懼或黑暗的想法，藉此逆行找出恐懼及黑暗的原因，找尋治療的方法，嘗試斜槓來開發更多的可能性。週六火海合相在雙魚，帶來無力感或感到命運的操弄，弱勢團體及藝術家活絡起來，當心酒和毒品等問題發生。工作注意：金牛、獅子、天秤、天蠍金牛：聽從貴人的指示，會很受用獅子：有重要任務，可以深耕成代表作天秤：找到目標蓄勢待發，請好好保持鬥志天蠍：多頭馬車失去方向，需要整合一下桃花注意：雙子、巨蟹、魔羯、水瓶雙子：愛情不是同情，應避免誤會巨蟹：有機會舊情復燃、感情起死回生魔羯：容易感到掃興，要更愛自己水瓶：遇到感情出問題，耳朵不要太硬財運注意：白羊、射手白羊：偏財運要積極，別拱手讓人射手：用心理財成效好，收穫良多健康注意：處女、雙魚處女：注意心血管健康，運動前要暖身雙魚：不能輕忽老毛病，要注重健康問題