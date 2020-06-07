龍劭華女兒「被男人很甩」　演技大爆發獲導演肯定

《若是一個人》今（7）日晚間將首播第八集，以「你可以一個人搬家嗎」為主題，劇中孫可芳搬離了曾和前男友林子閎一同同居的家，終於要和過去的自己說再見，而閨密陳璇因為宋柏緯英雄救美追小偷，幫她奪回服飾店裡的錢，竟然愛上了志明準備向他告。





《若是一個人》劇中是佳瑩和慶芬兩人從高中時期就結為知己，也看著慶芬不斷談戀愛到分手失戀，陪伴她渡過了許多傷心時刻，配合劇中角色慶芬從高中到出社會「第N次失戀」的橋段，陳璇和孫可芳也重回到了高中時光，穿起制服十分青春洋溢，陳璇也挑戰演出被寫信分手、被電話分手、被情人當面狠甩、回憶前任大哭的戲碼，可謂是演技大噴發，表現獲得導演杜政哲：「陳璇看似有點喜劇的表演方式，但整個是走心的」，演出情緒到位，讓導演十分滿意。



▲陳璇、孫可芳（左）重回高中時光。（圖 / 華視提供） 陳璇《若是一個人》在戲中戀上英勇追小偷的宋柏緯，戲外聊到心中的男神，陳璇表示很喜歡拿下「日本奧斯卡」日本電影學院獎的年輕影帝菅田將暉，她表示很少會特別喜歡一個演員，但看了菅田將暉很多的電影、電視劇後，被他由內而外的獨特魅力所吸引，十分欣賞有才華的男人，正好符合她自己理想型的三個條件，包括有才華有想法、直率的人和有共同興趣喜好。



▲劇中陳璇（右）向孫可芳坦白愛上宋柏緯。（圖 / 華視提供） 而拍攝《若是一個人》劇中慶芬服飾店遭小偷被偷錢、追逐扭打精彩的戲碼，導演杜政哲表示坦言差點累死，換了許多鏡位，宋柏緯、孫可芳和陳璇三人都來回跑了好幾遍，其中陳璇也配合劇情需要，特別拍攝追逐中跌倒的畫面，她透露練習跌倒很多次，自己沒有覺得緊張，倒是工作人員比她緊張好幾倍，她說：「經過這次拍攝，才知道原來演出跌倒這麼難，當天雙手和雙腳都做好了保護措施，但隔天還是感覺到全身痠痛」。



▲兩人為了追逐跌倒畫面拍攝很多次。（圖 / 華視提供）



