才幫忙行銷高雄　黃明志豪捐百萬39字談罷韓

黃明志的新歌《走下去》是紀錄在疫情時期，承諾把賺到的錢捐贈給慈善單位的全記錄，黃明志提到，

▲黃明志捐出690萬做公益。（圖／亞洲通文創提供）

黃明志難得感性分享，這次最大的收穫就是本來是要去幫助別人,

但後來卻得到的比付出的真的多了太多，讓黃明志最感動的是那些志工。他們花了他們的大半輩子，甚至一輩子，

在慈善事業上。

此外，黃明志日前才舉辦線上音樂會，合體高雄市長韓國瑜行銷高雄，甚至還為此特別製作主題曲《來去走走》，而昨（6）日罷韓通過，對於此事，黃明志低調回應：「