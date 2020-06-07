才幫忙行銷高雄　黃明志豪捐百萬39字談罷韓

黃明志的新歌《走下去》是紀錄在疫情時期，承諾把賺到的錢捐贈給慈善單位的全記錄，黃明志提到，「之前有說『4896 FINAL CALL吉隆坡站倒數跨年演唱會』賺到的錢，要全部捐款出去，後來統計是近100萬馬幣（約690萬台幣），現在馬來西亞疫情稍緩，之前有表示，將所有盈利捐作慈善用途，也是該兌現諾言的時候了。」
他透露歌曲《走下去》的意義，「慾望和貪婪造就了這些可憐的孤兒老人，和所有邊緣的生命。只有團結互助，和捨己為人的精神，大家才能夠走的更長久。」而此次的慈善之旅，是黃明志一家一家拜訪公益團體，並將演唱盈餘捐贈出去，最後把這段過程拍攝成MV。
黃明志難得感性分享，這次最大的收穫就是本來是要去幫助別人, 但後來卻得到的比付出的真的多了太多，讓黃明志最感動的是那些志工。他們花了他們的大半輩子，甚至一輩子，在慈善事業上。
此外，黃明志日前才舉辦線上音樂會，合體高雄市長韓國瑜行銷高雄，甚至還為此特別製作主題曲《來去走走》，而昨（6）日罷韓通過，對於此事，黃明志低調回應：「政治的事情自己不懂，這次和高雄市政府合作的非常開心，希望透過MV可以讓更多人來高雄觀光。」
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