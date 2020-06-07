把蔥變成槍！李敏鎬帶好友「救自己」　致敬《鬼怪》帥炸

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▲金高銀（左）在《君主》結局決定冒險。（圖／SBS）

▲▼劇中，李敏鎬（上圖右）跟禹棹煥的現身，與《鬼怪》孔劉、李棟旭的經典畫面相似。（圖／Netflix）

韓劇《The King：永遠的君主》6日晚播至倒數第二集，李袞（李敏鎬 飾）為了改變過去，不惜與鄭太乙（金高銀 飾）分開，他的好友兼保鏢曹影（禹棹煥 飾）不顧危險，決定跟隨李袞穿越到李霖（李廷鎮 飾）謀反的那晚，畫面十分帥氣，也發現該場景與《鬼怪》第3與第10集中，「鬼怪」孔劉與「陰間使者」李棟旭耍帥走台步的橋段相似，編劇金銀淑「致敬」自己作品，引起討論。李袞前一集回到自己8歲遇到李霖謀反的1994年那晚，正式揭開該劇首集「黑衣人」身分就是李敏鎬；李霖也回到當年，想糾正謀反失敗的自己，卻被自己殺害，也因為他過世，李袞被困在1994年，無法穿越到2020年找鄭太乙。李袞活在過去多年，熬過漫長等待終於見到太乙，但他仍決定改變過去，太乙也放手讓他回去冒險，喊話男友即使時空之門關閉，也要李袞想辦法打開「宇宙之門」回來找自己。李霖、李袞、曹影以及姜薪栽（金景南 飾）回到「大韓帝國」後，雙方正面交鋒，但因「穿越」使時間暫停的關係，李霖最終被李袞等人制伏，「萬波息笛」也物歸原主；李袞決定獨自回到1994年那晚糾正錯誤，他好友曹影決定冒死跟隨；太乙也不顧一切，希望自己分身「路娜」代替自己照顧父親，準備穿越到「大韓帝國」找李袞。下集預告中，李袞跟曹影來到李袞8歲差點被殺害的現場，2人舉槍帥氣現身，畫面與《鬼怪》第3集金高銀被綁架時，孔劉與李棟旭現身的橋段，以及第10集2人為了買蔥，手提大蔥穿梭隧道的場景相似，觀眾認為「金編」金銀淑巧妙「致敬」自己作品經典場面，十分逗趣。《The King：永遠的君主》下週大結局，可至Netflix收看。