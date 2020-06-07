車勝元用「汽油」炸雞　李光洙皺眉傻眼！

▲李光洙（右）被大家盯著吃飯。（圖／愛奇藝台灣站）

▲多虧李光洙帶肉，三餐成員終於吃到炸雞。（圖／愛奇藝台灣站）

由車勝元、柳海真、孫浩俊三人出演的節目《一日三餐 漁村篇5》播至第6集，重量級來賓「李光洙」正式登場，車勝元也先安排好李光洙上島後的工作，就是要跟孫浩俊一起洗碗，雖然沒把他當客人看，但仍展現慈祥的一面，知道對方沒吃早餐後，準備泡菜炒飯當作歡迎禮，怕李光洙吃不飽，還加菜真鯛生魚片，讓他受寵若驚。節目中，李光洙跟孫浩俊爭奪「最強助手」封號的過程十分爆笑，準備午餐時，李光洙在車勝元旁邊尋求被使喚的機會，但卻狂幫倒忙，先是打不開鹽罐，慘被車勝元說教，結果孫浩俊輕鬆打開，讓李光洙面子全失；找湯匙時也因不熟廚房擺設在抽屜翻找，孫浩俊看不下去起身幫忙，開玩笑將李光洙推開，氣得李光洙告狀說：「這裡欺負新人是不是太嚴重了！」讓孫浩俊好氣又好笑。他們多虧李光洙從城市帶來的雞肉，終於能在孤島吃到炸雞，車勝元、柳海真逮到機會就鬧李光洙，車問柳：「炸雞要用什麼油來炸？用汽油怎麼樣？」柳附和車回：「如果想省錢，用輕油也可以。」認真的語氣讓李光洙滿頭問號，隨後知道是玩笑話，露出無奈的表情。下集預告中，李光洙繼續跟著他們生活，工作表現十分優秀，成員們希望他能留下不要走，孫浩俊更直接問：「要不要在我手下幹兩年的活？」立即被李光洙識破直回：「我不是在別人手下幹活的人！」互動十分爆笑。《一日三餐 漁村篇5》每週六於愛奇藝台灣站播出。