蕭敬騰猴性上身　收服「神童」樂當孩子王

蕭敬騰（老蕭）在歌唱節目中以一曲《猴籠》嗨翻全場，而此曲是改編自「Tones And I」的單曲《Dance Monkey》。而

這次MV老蕭不但再度擔綱導演，更在MV中大秀許久未展露的舞技，也率領超過20

幾位大、小朋友們一起衝出象徵束縛的籠子，整齊的跳起抖肩舞。

在MV

▲蕭敬騰推出新歌《猴籠》。（圖／華納音樂提供）

為了這次拍攝，現場召集了10

名來自舞蹈班的小朋友們，當老蕭替小朋友們示範如何跳抖肩舞時，他們驚人的學習力讓老蕭驚豔不已，讓他忍不住直呼：「你們難道是一群神童嗎？」不僅如此，小朋友們充滿活力的笑鬧聲也感染了老蕭，老蕭更逗著他們玩，一群人開心的邊笑邊工作，小朋友們更不斷稱呼老蕭「蕭哥哥」，甚至纏著對方解釋什麼是「猴籠」，氣氛相當可愛，此景讓老蕭笑說：「我早就說過我是孩子王了！」

驚人的是，在拍攝現場看似活力滿點的老蕭，其實在前一晚完全沒睡，只因反覆的與同事們確認

MV

的工作細節及元素，也因此包含拍攝當天，他足足超過

24

個鐘頭沒闔上眼。

▲蕭敬騰（後排右二）在MV中，與小朋友一起大跳抖肩舞。（圖／華納音樂提供）

劇情中，老蕭化身猴子，與一大群小猴子困在籠裡，過著毫無生氣、每天被強迫表演給觀眾看的日子，然而在某一天，老蕭所飾演的「猴子」突然逮到了機會，在一聲發號施令下，他踢開了籠子，率領籠裡的夥伴們一起衝向外頭。