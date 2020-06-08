李明依「仇恨城市說」惹毛罷韓網友　她無奈吐：沒講高雄

高雄市長韓國瑜罷免案6日舉行，最終以93萬9090票通過，支持與反對的選民呈現兩樣情，知名主持人李明依當時有感而發在臉書寫下「一個充滿仇恨的城市，會進步？會好玩？」引爆反韓網友怒火，批她發言就是在製造仇恨，對此，李明依本人無奈回：「

」

▲李明依性格直爽，發言嗆辣不隱藏。（圖／記者陳明安攝）

▲李明依貼文被質疑是在吐露罷韓心聲。（圖／李明依臉書）

▲李明依親自筆戰網友。（圖／李明依臉書）

非要跳進來對號入座...。李明依「一個充滿仇恨的城市」言論被質疑是在宣洩對罷韓結果的不滿，貼文遭同意罷免的網友砲轟：「講出這種話的人心中沒偏激沒仇恨？！比較清高？！」「我笑了，這到底什麼想法」，有人則酸：「你說的沒錯，不要再心存仇恨發這種文」、「一個充滿仇恨的過氣藝人，會有料？會翻紅？」對於被網友群起圍攻，李明依昨（7）日忍不住在留言區回應：「統一回覆，請問哪裡有寫『高雄』...你們非要跳進來對號入座，然後不分青紅皂白再瞎霸凌！請問，你們幫到高雄了嗎？」後再連發兩篇文：「原來網路霸凌是這樣」、「瞭解了，原來台灣只能有一種聲音，那我們跟共產黨有什麼兩樣」。李明依的回應讓網友更火大：「不是講高雄為何又要問大家幫到高雄了沒」、「那你在說哪裡」、「自欺欺人，還在玩這種低程度文字遊戲」、「硬拗不會比較有格調好嗎」、「還以為您是有智慧的人，真失望」，有人則安慰李明依，勸她不要理會酸民留言。（編輯：楊穎軒）