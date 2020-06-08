粉絲贊助3千片口罩　女星大方送為防疫打氣

創作女歌手夏沐一連推出兩首防疫歌曲《洗手歌》、《宅在家》，帶動全民勤洗手外，也提醒戴口罩保持社交距離的重要性，而在創作發行後，她在

IG上意外發現唱過電影《蝙蝠俠3

》主題曲的歌手席爾（

Seal

）瀏覽過她的限時動態，夏沐看到後嚇傻，但也表示：「防疫無國界，音樂也無國界，謝謝他聆聽到我的音樂，希望我的歌聲與創作能感染到世界每個角落，激勵世界上正在為防疫奮鬥的每一個人。」

夏沐在

18

歲時，曾錄製了一張專輯，但專輯中鮮少夏沐自己創作，再加上曲風是穿著蓬蓬裙，外加韓國練習生的舞蹈風格，雖然很符合市場的需求，但她覺得很彆扭，經過許多溝通後，夏沐選擇透過創作與聆聽充實音樂素養，今年

22

歲的她，自認雖晚了4年出道，但也漸漸展露光芒。

▲夏沐一連推出兩手防疫歌曲。（圖／聲達科技音樂有限公司提供）

此外，熱衷公益的她，日前參與自閉兒基金會舉辦的募款公益餐會，在演唱時帶著粉絲自製贊助的桃紅色口罩，送給基金會的每一位孩童。原來這是一位夏沐的粉絲送的，對方是口罩製造業第二代，看到夏沐《宅在家》

MV

中，戴著桃紅色口罩的畫面，感受到她透過音樂傳遞防疫精神的熱情，立即私訊夏沐，並大方贊助

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片口罩，夏沐收到口罩後，決定不能藏私因此在受邀演出及到校園演唱時，大方送給粉絲們。