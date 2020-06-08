李婉鈺未婚夫爽睡酒店妹　被抓包竟問：妳到底要幹什麼？

前新北市議員李婉鈺外型亮眼、性格嗆辣敢言，日前她在節目自掀過往情事，透露曾與一位富二代男有過婚約，孰料，外型斯文的未婚夫竟是一名玩咖，李婉鈺爆料自己抓到對方偷吃酒店小姐，情緒崩潰的她毅然決然退還婚戒、斬斷孽緣。
李婉鈺在《單身行不行》表示，她30歲時認識一名大9歲的男友，對方從事建築室內設計工作，不僅個性溫文儒雅、貼心，家世也相當不錯，兩人交往3個月就決定訂婚，男方當時把求婚、結婚需要的東西全都準備好，除了請知名導演楊凡拍照，婚紗也選國際名牌，一切都用好、安排好，她只要人出現就好，讓李婉鈺堅信未婚夫就是Mr.Right。
訂完婚的某天晚上，男方跟李婉鈺說要去參加友人替他辦的單身派對，她放心讓另一半去酒店玩，隔天李婉鈺剛好休假，便特地早起準備養肝茶要給未婚夫醒酒，沒想到，到對方家按鈴、打電話都沒人回應，李婉鈺癡癡地從早上等到傍晚，直到外傭做完禮拜幫她開門才發現心碎真相，「門一開，有一個女生很快速撞開我就衝走了。」
李婉鈺表示，當下她還來不及反應，就看到未婚夫遠遠地站在屋裡，一開口沒道歉也沒解釋，竟是對她說：「妳到底要幹什麼？」李婉鈺當場一陣暈眩，整個人崩潰，頭也不回離開現場，「哀莫大於心死，已經沒救了」，後來她把婚戒退給男方父親、解除兩人婚約。
事後李婉鈺輾轉得知未婚夫晚上「玩得很瘋狂」，還請求男方友人帶她到酒店去看那些小姐，想知道自己到底哪一點比不上她們、為何對方願為此放棄這段婚姻，甚至帶小姐到兩人新房過夜，一名媽媽桑當時跟李婉鈺說：「這個男生妳沒嫁是對的！」原來她的未婚夫是酒店常客，且每次去必定會帶女生回家，「我慶幸那時候還沒有踏入婚姻這一步，就只是訂婚而已。」（編輯：楊穎軒）
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