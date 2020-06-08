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平民巨星／11歲舞后曝嚴媽訓練法　視障選手靠歌聲找自信

記者吳雨婕/綜合報導-2020-06-08 15:48:06
▲張丞妘從小熱愛表演。（圖／翻攝平民巨星）
新型態選秀節目《平民巨星》由遊戲橘子、十全娛樂共同打造，節目首集引起迴響，除了大來賓巫啟賢外，資深歌手鄭怡、林俊逸、李佳薇、婁峻碩和邱鋒澤擔任評鑑團。而今年11歲的張丞妘奪下首集冠軍，再加上視障歌手楊玉凡被大來賓巫啟賢力保，兩人一起成功晉級，都引起外界關注。

其實張丞妘是一位小舞后，6歲的她就已經參與過世界盃國標舞比賽，拿下幼兒組冠軍，從那時候開始張丞妘就非常享受站在舞台上的每個時刻，而她從小愛唱歌，原來是遺傳父母。張丞妘笑說，媽媽在國中的時候不僅參加過比賽，還參與過五燈獎。

▲張丞妘6歲就拿下世界盃舞后。（圖／翻攝平民巨星）
▲張丞妘6歲就拿下世界盃舞后。（圖／翻攝平民巨星）
此外，張丞妘比賽時選唱張韶涵的《歐若拉》，高亢的歌聲令人驚豔，而在舞台上能有這麼好的表現，其實也是來自媽媽的教導，就連張丞妘都自招：「媽媽教我唱歌很嚴厲。」但也是因為嚴師才能出高徒，讓她在參賽者中脫穎而出。

▲張丞妘的歌聲由媽媽教導而來。（圖／翻攝平民巨星）
▲張丞妘的歌聲由媽媽教導而來。（圖／翻攝平民巨星）
至於被大來賓巫啟賢力保的參賽者楊玉凡，是位視障街頭藝人，曾在歌手蕭煌奇的幫助下推出創作EP。天生弱視的她，因為一場病再也看不見，看不見的她坦言過去很不喜歡照鏡子，但如今已脫胎換骨，並在歌聲中找到自信。

▲楊玉凡坦言過去對自己很沒自信。（圖／翻攝平民巨星）
▲楊玉凡坦言過去對自己很沒自信。（圖／翻攝平民巨星）
而楊玉凡媽媽也透露，對於女兒的眼睛感到很自責，不過楊玉凡反而對媽媽很感激，「突然陷入黑暗，感謝媽媽帶我走過覺得無助的日子。」也提到因為媽媽的鼓勵，讓她覺得非常開心，楊玉凡希望能透過比賽，讓更多人看見，並期待能讓更多人感動。

平民巨星專頁可點此，看更多節目內容影片及相關報導。

▲楊玉凡的媽媽一直在女兒身邊給予鼓勵。（圖／翻攝平民巨星）
▲楊玉凡的媽媽一直在女兒身邊給予鼓勵。（圖／翻攝平民巨星）

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