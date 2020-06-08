金宇彬抗癌健康復出　首支廣告展「經典微笑」帥翻

韓星金宇彬2017年5月證實罹患鼻咽癌，演藝事業停擺近3年，他專心投入治療，隔年健康好轉，去年不但擔任第40屆《青龍電影獎》頒獎人，更舉辦千人見面會，今年首支廣告也曝光，他大秀長腿以及經典微笑，讓粉絲激動不已。
粉絲等了3年，終於看到金宇彬復出，他接下咖啡代言，廣告中穿白西裝上陣，身高188公分的他不忘秀長腿，面對鏡頭更展露經典微笑，帥氣健康的模樣，讓粉絲非常感動。根據廠商表示，會找金宇彬代言的原因，是認為他散發的健康魅力，有助於提升品牌形象，也深信復出後會再次活躍演藝圈，能為產品帶來正面宣傳效果。
金宇彬今年投入電影《外星人》（暫譯）拍攝，但因新型冠狀病毒肺炎疫情打亂行程，回歸大銀幕之路備受考驗。而該作品出演包含蘇志燮、《梨泰院Class》劉在明、《天空之城》廉晶雅、《屍速列車》金義聖、《鬼怪》趙宇鎮、《陽光先生》金泰梨，以及《請回答1988》柳俊烈，陣容非常堅強，讓人期待。
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