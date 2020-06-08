影／超血腥恐怖樂團！舞台自殘「團員互砍」

「異教狂徒」為90年代最知名的黑金屬樂團，除主唱自殺身亡，其中初創團員歐律諾摩斯（Eurynomos）和二代團員灣岬狼（Varg），最終卻因鬧不合而發生命案震驚全歐洲。關於這些血腥的場景，都紀錄在電影《混沌之神》裡面。
《混沌之神》講述1980年代，幾個志同道合的年輕人組成了樂團，並開創了純正挪威黑金屬音樂。為了吸引更多的目光、發揚他們的音樂，他們畫上屍妝、穿上黑色服飾、虐殺動物、在舞台上自殘噴血，種種效果讓他們聲名大噪，卻也因此逐漸失去控制…。
瑞典鬼才導演喬納斯艾克朗（Jonas Åkerlund），這次挑戰「異教狂徒」紀錄片，拍攝歷程長達十年之久，他說：「這真是一個很長的旅程，最早有這個想法的時候是在90年代，但直至十年前才覺得自己可以將這個故事拍出來，我也花了很長的時間去改寫、準備。」
至於血腥的場景，導演則特別說道：「當初拍攝《混沌之神》，希望能貼近原本發生在異教狂徒團員們身上的故事，因此我們沒有故弄玄虛，希望呈現最自然的樣子。」
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