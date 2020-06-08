盤點拒絕「SM娛樂」5大咖韓星　BTS碩珍逃跑選擇Big Hit

▲JISOO（左）與3位成員的IG粉絲數都破千萬。（資料照）

▲朴炯植演戲後大爆紅，台灣見面會門票秒殺。（資料照）

▲HYUKOH是韓國知名的獨立樂隊。（資料照）

▲朴寶劍原本夢想是當歌手。（資料照）

▲BTS為目前最紅的韓團。（圖／BTS Twitter）

韓國經紀公司「SM娛樂（簡稱SM）」推出不少知名藝人，包含東方神起、Super Junior、少女時代、SHINee、EXO等天王、天后級團體，獲封「造星工廠」美譽，讓韓流能享譽全球、奠定現今地位，SM功不可沒。他們雖造星一流，仍有不少被一線偶像拒絕的例子，盤點5位知名藝人裡，朴寶劍、BTS JIN（金碩珍）最讓他們感到可惜。現今隸屬「YG娛樂」的女團BLACKPINK，出道就以《口哨》、《Boombayah》2曲爆紅，是目前韓流一線女團，她們在歐美地區人氣更是居高不下，4成員與團體的5個IG帳號，追蹤數為2000至3300萬人，是韓國演藝圈粉絲最多的女團。成員JISOO表示，成為BLACKPINK前，曾以練習生身分參加公司演唱會，當時碰到SM星探遞名片，但因為已簽給YG，所以拒絕對方挖角。曾是男團ZE:A成員的朴炯植，退出團體後專心朝演員事業發展，在2017年以《大力女子都奉順》爆紅，當年來台開見面會門票更是秒殺，人氣非凡。他高中時是樂隊主唱，當年被SM、YG等公司提出試鏡要求，全被朴炯植拒絕，他表示當時只是喜歡音樂，也不懂何為經紀公司，但最後仍朝演藝圈之路邁進，加入「Star Empire娛樂」出道。樂團HYUKOH因2015年參加「無限挑戰 嶺東高速公路歌謠祭」爆紅，是目前韓國最具代表性的獨立樂團，其中主唱吳赫精通中、韓、英三種語言，創作實力也不在話下。他曾表示國中為了做音樂被家人反對，為了證明給父母看，參加了SM、YG、JYP等公司甄選，結果3家全部通過，但因自己在學、目標不是當偶像、不想學跳舞等原因，最終未跟經紀公司進一步發展，他表示：「我花了2年的時間說服爸媽讓我做音樂，他們認為我要拿出成果，所以就以參加甄選的方式來表達我的決心。」演員朴寶劍因出演《請回答1988》在韓迅速爆紅，但他表示原本夢想是成為歌手，所以曾將彈鋼琴的影片寄到SM、YG、JYP等經紀公司，當時收到很多面試通知，但因為被建議「適合當演員」，最後決定改變目標，並選擇與「SidusHQ娛樂」簽約。天團BTS防彈少年團的成員JIN，曾在路上收到SM的星探挖角，外傳他以為是詐騙而逃跑，有次在廣播節目《Kiss The Radio》才表示，自己15歲時曾參加過SM試鏡並通過，但因為害怕決定放棄，讓RM驚呆問：「我第一次聽到耶，原本不是說自己是逃跑的嗎？」而JIN最後是在去大學的路上，下公車時被「Big Hit娛樂」的新人開發組挖掘，而加入公司成為BTS一員。網友一致認同「SM娛樂」看人眼光果然精準，也對JISOO、朴炯植、吳赫、朴寶劍、JIN等人當年拒絕SM感到可惜，好在各個現今演藝成績皆亮眼，認同5人當年做出不同選擇，成就了現在的他們。