孫儷、鄧超結婚9年！為了好好愛妳　我決定成為更好的人

大陸銀色夫妻檔鄧超和孫儷，認識14年，結婚9年，育有一子一女。近來適逢他們結婚9週年，孫儷罕見在微博寫下長文，細數與丈夫鄧超的相處日常，最後總結：「時間飛快，唯有愛是永恆。」讓網友見證了他們歷久彌新的感情。





鄧超日前在微博發文，透露詢問老婆想要什麼紀念日禮物，對方竟然冷回：「你讓我安靜一天，別跟我說話就行。」卻想不到在紀念日這天，嘴上說著想「安靜」的孫儷，竟洋洋灑灑寫下長達400多字的長文，對老公傳達愛意，標準的傲嬌系女子。





孫儷放上2人當年的結婚照，透露夫妻生活多年，實屬不易，主要是他們的生活習慣與價值觀非常不同。





「他是個夜貓子，我喜歡早睡早起。他是個無辣不歡的人，我飲食清淡。他喜歡住北京，我喜歡住上海。他喜歡每天和人聊天，愛表達，我喜歡安靜不說話。他不喜歡運動，我喜歡運動。他愛喝冰咖啡，我愛喝熱茶。他愛哭，我喜歡平靜的情緒。他做事太隨性沒有計劃，我每天過著非常規律的生活。他開車不記路，我的腦子就是活地圖。他記性差，我記性好。他怕熱，我怕冷」。





顯然地，鄧超與孫儷是完全不一樣的個性。



▲孫儷與鄧超結婚9年。（圖／取自孫儷微博）

不過，孫儷後半段補充，鄧超這些年為了她做了許多「改變」，不但願意和她住在上海、願意陪她吃健康的食物、開始早睡早起、一起做運動，甚至為了改善自己散漫的性格，鄧超開始隨身攜帶筆記本，每天都會紀錄工作時程。





「他一直在改變，為家在變。」





「現在的我們，過著每天早睡早起的生活，一起喝普洱，他看書，我寫字，曬太陽，聊理想，他喜歡做導演，我喜歡做演員的理想生活。」文末，孫儷難掩感性，「時間飛快，唯有愛是永恆」





見到一向冷靜自制的妻子難得寫下長文，鄧超忍不住頑皮，在底下回覆：「妳改變了我的內心，我改變了妳的容貌。寫得太長了，大家都很忙的。」





看到這篇文章，相信絕大部分嚮往著夢幻愛情的女孩，很容易將重點放在「鄧超為了孫儷改變」這個角度。其實這樣想也很正常，畢竟誰不期待未來能遇到像鄧超這樣的男人，無怨無悔為了自己調整生活習慣和個性呢？





然而，筆者卻從鄧超的「改變」中看到另一種角度，即是：鄧超和孫儷在一起之後，他確實越來越正向，努力朝更理想的自己邁進。





誠如孫儷的貼文中寫的，鄧超原本是個夜貓子、喜歡辛辣飲食、不喜歡運動、做事漫無章法、愛吃冰、記性差、情緒大起大落，綜合上述條件來看，我們不難發現：鄧超，他其實是一個不太會照顧自己的人。



▲孫儷與鄧超結婚9年。（圖／取自孫儷微博）

事實上，很多人都和鄧超一樣，每天汲汲營營忙工作，為了夢想拚命，趕著交際應酬，鮮少去體察自己的性格與生活習慣，是不是正在無形傷害自己的身體跟心靈。





與其說鄧超為了孫儷「改變」，筆者更願意假設，正因和孫儷在一起之後，見到女方如此愛惜自己的身心靈，鄧超才重新檢視了人生排序，感受到身體健康、活在當下的美好，連他自己受訪時都說過：「婚姻，把我變成了一個更好的人。」





長越大越有感，婚姻就像天秤，不可能只有單向傾斜，肯定是某一方有其過人之處，才有辦法使另一方無條件改變自己，甚至改得心甘情願。





或許對鄧超來說，和孫儷在一起，他把長年陋習改掉了，身體變得更強壯，更有力量去衝刺事業；對孫儷而言，鄧超對演藝事業的熱情和創造力，是她很崇拜的部分，也能砥礪自己持續追求進步，她也說過：「導演是全世界最累的行業，我見他總是樂此不彼，真的是超級有魅力，我很崇拜他。」





最好的另一半，與其說是為了你「改變」，不如說是：最好的另一半，就是和他在一起之後，我們雙雙進化，成為更好的人。



