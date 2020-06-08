想在女兒學校「走路有風」　賈靜雯：什麼工作我都接！

▲▼賈靜雯接下《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》配音。（圖／威視電影）

電影《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》今（8日）公布中文預告，請到金鐘視后賈靜雯擔任中文版配音員，她表示女兒們是「角落小夥伴」的粉絲，得知媽媽擔任國語配音後，大女兒還興奮到尖叫。她首度為日本動畫電影獻聲，透露當初只因經紀人說：「妳接完後到女兒的學校走路會有風！」一句話讓她二話不說答應。賈靜雯談到接下這份工作的原因，開玩笑表示是被經紀人「威脅」，解釋因為第一時間經紀人只對她說：「現在有一個工作，妳不管怎樣就接，而且我已經幫妳接了。」當她還一頭霧水時，經紀人接著說：「妳接完之後到女兒的學校走路會有風！」聽完這句話，賈靜雯立刻答應：「不管是什麼工作我都接！」後來她才發現原來接下的工作，是女兒們最愛的「角落小夥伴」電影版配音，直呼不可思議。聊到對角落小夥伴的印象，賈靜雯表示，最初知道這群療癒的生物們，完全是因為大女兒：「她從小學三四年級就常跟我說，媽媽他們好可愛喔，不覺得很療癒嗎？」而她第一時間得知媽媽將為電影配音時，還開心到尖叫：「真的假的！」接下這份工作後某次經過文具店，咘咘和波妞大聲對她說：「媽媽，是角落小夥伴耶！」才讓她驚覺原來全家都是角落粉絲。《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》7月10日在台上映。