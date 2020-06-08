好萊塢12日全面復工！明列22頁「禁止親密戲」規定

新型冠狀病毒肺炎對好萊塢打擊非常大，所有的拍攝和製作全都被迫停工，雖然最近有比較緩和的跡象，但美國仍是疫情最嚴重的國家，死亡人數高達11萬2469人，而加州迄今也累計逾4500人染疫喪生，不過這個世界娛樂龍頭好像等不及了，希望可以在本周五（6月12日）復工，但卻有嚴格規定：禁止拍攝親密戲！
根據報導，復工後每一位演員與工作人員，都要定期檢查新冠肺炎，還要上保持清潔的課程，包括學習正確洗手方法等，片場也會安排符合規定的新冠肺炎專家做顧問。其中，更有一份長達22頁的「親密接觸」規定，禁止拍攝包括床戲、情慾戲等。
對此，很多劇組乾脆把激情戲改用CGI（電腦合成技術）呈現，或者索性刪掉不用，以確保演員不會有過份親密的接觸。甚至連試鏡都有特殊裝置，在現場安置玻璃隔板，讓演員安心表演。
對於如此嚴格的規定，可以想見，未來類似《格雷的五十道陰影》情慾片，或者真人秀約會節目《慾罷不能》等，暫時都不再能打著性愛場面的旗幟，號召觀眾收看了。
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